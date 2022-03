Le nouvel épisode de ‘Scream’ sortira en mars 2023

film d’horreur slasher »Crier » C’était l’un des premiers succès en salles début 2022. Plébiscité par les fans de la franchise et même par la critique, le film a soulevé près de 140 millions de dollars dans le monde. En raison du chiffre d’affaires élevé de son cinquième opus, une suite a été rapidement annoncée, et il semble qu’ils sauront enfin quand ils « crieront » à nouveau. Selon des rapports récents, » Cri 6 » sortira en salles le 31 mars 2023produit par primordial et longue-vue.

Bien que cela semble très bientôt, la bande est entre de bonnes mains, car Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette de la société de production Radio Silence, reviendra pour réaliser le film avec James Vanderbilt et Guy Busick en co-écrivant le scénario, nous pourrons avoir une production similaire à ce film. En plus de ça, Vanderbilt, Paul Neinstein et Guillaume Sherack produisent avec Kévin Williamson et Tchad Villella en tant que producteurs exécutifs une fois de plus.

Cette année, la bande »Scream » s’est démarquée pour être une production qui honorait les bandes classiques de Wes Craven, mais en ajoutant certaines touches pour les adapter aux temps modernes, le rendre sombre, mais en même temps une histoire fraîche et renouvelée. Le film a été considéré par le public comme drôle, sanglant et avec une forte charge émotionnelle.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Courteney Cox confirme que Scream 6 entrera en production cette année.







Cependant, la star de la franchise, Courtney Coxa récemment confirmé une version finale du scénario, précisant qu’il l’avait reçu mais ne l’avait pas encore lu, mais en plus de cette nouvelle, il a déclaré que le tournage du film commencerait vers juin 2022.

Maintenant, avec une date de sortie confirmée, il est clair que la production du film est sur la bonne voie, confirmant que Neve Campbell Il reviendra jouer Sidney Prescott. D’ailleurs, ils reviendront aussi Mélissa Barrera et Jenna Ortega jouant respectivement Sam et Tara Carpenter.

En attendant ce nouvel opus, le film peut désormais être revu via le service de streaming Paramount +, en plus d’être disponible à l’achat numérique et aura une version Blu-ray le 5 avril.