Le nouvel épisode de Battletoads arrivera sur Xbox One et PC en août

Il a fallu plus de 25 ans pour avoir un nouveau jeu de Battletoads disponible sur consoles. Le matin de ce 31 juillet, il a été confirmé que le jeu classique Rare arrivera sur Xbox One et PC en août.

“/>

Battletoads sera disponible sur Xbox One et PC le 20 aoûtIl peut également être téléchargé via Steam sur PC. Et bien sûr, étant un jeu Xbox exclusif, nous pouvons également le trouver dès le premier jour de son lancement sur Xbox Game Pass.

Étrangement, la Xbox ne semble pas avoir publié la nouvelle avec beaucoup d’émotion, puisque la bande-annonce est sortie de nulle part sur ses chaînes officielles. La première fois que nous avons entendu parler de ce jeu, c’était à l’E3 2018 par Phil Spencer lui-même, puis nous l’avons vu jouable à l’E3 2019 et il n’y avait plus de nouvelles.

Maintenant, rappelez-vous que ce jeu n’est pas développé par Rare, mais par un petit studio connu sous le nom de Dlala Studios, mais avec la supervision des créateurs originaux.

Dans le communiqué de presse, Xbox mentionne tous les concepts classiques de Battletoads, suggérant que la mécanique, la difficulté et la personnalité des années 90 restent pour ce nouvel opus.

Alors maintenant tu sais, Battletoads revient du 20 juillet sur Xbox One et PC. Excité?

***

Êtes-vous le meilleur avec le sniper ou êtes-vous toujours le premier à jouer en ligne? Envoyez-nous vos meilleures pièces et vous pouvez faire partie de Matchmaking sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂