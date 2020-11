Le nouvel EP de TXT fait ses débuts à la 25e place du Billboard 200

Tomorrow X Together a sorti son EP minisode1: Heure bleue le 26 octobre. L’EP a été une étape importante dans la carrière de TXT. En plus de définir des records de précommande pour le groupe K-pop, l’EP a battu des records avec ses débuts dans le palmarès des ventes Billboard 200 et Billboard Top Albums.

TXT | Divertissement à grand succès

TXT a établi des records avec ‘minisode1: Blue Hour’

Dans la semaine précédant la sortie de minisode1: Heure bleue, le PE avait déjà réalisé plus de 300 000 précommandes. Le 17 novembre, Billboard a annoncé que minisode1: Heure bleue a fait ses débuts au n ° 25 du Billboard 200 et au n ° 1 du palmarès Billboard Top Albums Sales.

Ce classement du Billboard 200 a battu le précédent record de TXT de n ° 140 avec Le chapitre de rêve: Star. En plus du classement sur les deux graphiques Billboard, minisode1: Heure bleue classé au 19e rang du palmarès des 200 meilleurs albums de Rolling Stone.

CONNEXES: Tomorrow X Together sort un nouvel EP réconfortant et rêveur ‘minisode1: Blue Hour’

‘minisode1: Blue Hour’ en chiffres

Alors que le quintette n’a fait ses débuts qu’en 2019, TXT a connu une croissance considérable au cours de la dernière année. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun et Huening Kai ont développé leur talent artistique en participant à l’écriture de chansons, et le groupe coréen a également augmenté en termes de ventes d’albums.

Selon Billboard, minisode1: Heure bleue »S’est vendu à 18 000 exemplaires aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 12 novembre, selon Nielsen Music / MRC Data – la meilleure semaine de vente à ce jour pour le quintette pop sud-coréen. Heure bleue est le quatrième titre du groupe sur les ventes d’albums et le premier à atteindre le top 10. »

Billboard a également signalé que l’album avait «98% de ses ventes de la première semaine provenant de ses éditions CD. Les 2% restants étaient tirés par les ventes d’albums numériques. » En atteignant la 25e place du Billboard 200, TXT a fait ses débuts dans le top 40 du classement.

CONNEXES: « Ne pouvez-vous pas me voir? » De TXT Nommée Chanson de l’été 2020 de Radio Disney

Le concept du ‘minisode1: Blue Hour’ de TXT

TXT a conclu sa première série d’albums, Le chapitre de rêve trilogie d’albums, en mai 2020. Au lieu de suivre cela avec une autre série, le groupe K-pop a sorti minisode1: Heure bleue en tant que EP autonome. Après minisode1: Heure bleue, le groupe passera à sa prochaine série.

minisode1: Heure bleue comporte cinq titres: «Ghosting», «5 시 53 분 의 하늘 에서 발견 한 너와 나 (Blue Hour)», «날씨 를 잃어 버렸어 (We Lost The Summer)», «Wishlist» et «하굣길 (Way Home) . » Soobin et Taehyun ont co-écrit «Ghosting» ensemble, et Yeonjun, Taehyun et Huening Kai ont co-écrit «Wishlist».

CONNEXES: TXT traite les réalités du coronavirus dans le nouveau clip vidéo « We Lost The Summer »

Le PE raconte l’histoire d’adolescents qui vivent une amitié au milieu de la pandémie de coronavirus. « Blue Hour » est le premier single de l’album, et TXT a sorti un clip vidéo pour la piste disco le même jour que la sortie de l’album.

Le 13 novembre, le groupe coréen a sorti un clip pour «We Lost The Summer», une chanson qui plonge plus profondément dans les émotions que les adolescents ressentent à cause de la pandémie. Déjà, le clip a plus de 5 millions de vues.