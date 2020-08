Le nouvel emplacement Ant Manor se trouve sur la carte Fortnite!

Il semble que les failles se détraquent et attirent toutes sortes de choses d’autres dimensions. Nous avons eu quelques mises à jour récentes de la carte Fortnite, et l’une d’entre elles était l’ajout d’Ant Manor. Il s’agit de l’emplacement sur le thème d’Ant-Man, dont le nom de code est la niche dans les fichiers. C’est un joli nom pour cela, car c’est littéralement une niche pour chien avec des tunnels de fourmis et une assiette pour chien avec de l’eau!

Si vous cherchez à trouver le POI Ant-Man, vous voudrez vous diriger vers Holly Hedges. Il est juste au nord-est de la région et juste à côté d’un petit étang de pêche. Il semble que cela ait littéralement été coupé de la terre et plongé dans la dimension de Fortnite.

Si vous vous rendez au domaine d’Ant-Man, vous trouverez une grande niche pour chien, une assiette pour chien et quelques trous menant à des tunnels souterrains. Vous pouvez trouver un coffre dans le bol d’eau, en haut et à l’intérieur de la niche, et il y a au moins un frai possible dans les tunnels. Vous pouvez également entrer dans la zone depuis le métro via quelques trous différents dans la terre. Depuis l’emplacement lui-même, vous pouvez explorer les tunnels en vous laissant tomber dans le trou à l’extérieur ou dans celui qui a été creusé à l’intérieur de la niche!