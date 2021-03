Le nouvel écran intelligent de Google peut vous dire comment vous dormez la nuit

Google présente le Nest Hub 2, la deuxième génération de son écran intelligent, désormais doté d’un radar capable de savoir si vous avez passé une bonne nuit de sommeil.

Google a utilisé la série mobile Pixel 4 lancée en 2019 comme terrain d’essai pour expérimenter Soli, technologie de détection de mouvement par radar. L’idée était bonne, mais nombreux étaient ceux qui ne trouvaient pas une grande utilité dans une commande gestuelle appliquée à un téléphone mobile. Google le sait, et c’est pourquoi il a maintenant décidé réutiliser cette technologie dans un produit totalement différent: la deuxième génération du écran intelligent Google Nest Hub.

La société a présenté le Nest Hub de deuxième génération, avec un design hérité du premier, mais avec la particularité que, cette fois, il comprend le La technologie Soli pour donner vie au système de détection du sommeil que Google a surnommé «Sleep Sensing».

Google Nest Hub 2e génération: même design, plus de technologie

Cette nouvelle haut-parleur intelligent avec écran intégré conserve le même design que le modèle de l’année précédente, bien que les basses du système audio ont été amplifiées jusqu’à 50%.

Bien sûr, la possibilité de interagir avec l’Assistant Google, soit via l’écran tactile de 7 pouces, basé sur la technologie LCD et avec une résolution de 1024 x 600 pixels, soit via le système de microphone intégré à l’appareil.

Les grandes nouveautés de cet appareil sont à l’intérieur. Et est-ce le système de détection de mouvement submillimétrique basé sur radar, Solidonner vie à la technologie Détection du sommeil, avec lequel Google peut mesurer la qualité du sommeil des utilisateurs grâce à une série d’algorithmes capables, entre autres, de identifier les types de toux ou de ronflement. Tout cela, à distance et sans avoir besoin de porter n’importe quel type de portable aucun accessoire.

Cette technologie est basée sur des techniques de apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour évaluer le sommeil. Les chercheurs en charge du développement de cette technologie assurent que le modèle de détection du sommeil a été formé avec plus d’un million d’heures de sommeil obtenu de milliers de personnes différentes.

Il était nécessaire de concevoir un algorithme permettant de déterminer si une personne est présente dans la zone de couchage spécifiée et, le cas échéant, si la personne est endormie ou éveillée. Nous avons conçu un modèle d’apprentissage automatique (ML) personnalisé pour traiter efficacement un flux continu de tenseurs radar 3D (résumant l’activité sur une plage de distances, de fréquences et de temps) et classer automatiquement chaque entité dans l’un des trois états possibles: absent, éveillé et endormi.

De cette façon, chaque matin les utilisateurs recevront un « rapport de sommeil » personnalisé, dans lequel vous pouvez voir les détails les plus pertinents. Ces rapports peuvent être consultés à tout moment, soit via l’application incluse, soit en consultant l’Assistant Google.

Mais – il y a toujours un mais – tout n’allait pas être parfait. Google a confirmé que le système de détection de sommeil intégré à l’écran Nest Hub de deuxième génération il est disponible gratuitement jusqu’à l’année prochaine. A partir de ce moment, l’intention de l’entreprise est de intégrer en quelque sorte cette fonctionnalité dans l’écosystème du Fitbit récemment acquis, et ainsi l’offrir dans le cadre du plan d’abonnement que Fitbit propose aux détenteurs de ses vêtements. Pour l’instant, on ne sait pas quel sera le prix de ce service.

Ce que nous savons, c’est le prix et disponibilité de l’écran Nest Hub de deuxième génération. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez déjà réserver via la boutique officielle Google à un prix de 99,99 €. Pour l’instant, il ne sera disponible qu’en États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France et Australie.

