Le nouvel Apple Pencil pourrait être le dernier clou dans le cercueil des tablettes Android

Apple Pencil, le stylet de Cupertino pour iPad.

Marché des tablettes Android ça prend du temps en chute libre. C’est un fait. On ne peut nier que, de l’autre côté de la rue, Apple a fait beaucoup mieux et ils ont su faire de leurs iPads l’option qui intègre le mieux le logiciel et le matériel. En fait, plus de la moitié des tablettes dans le monde sont des iPad.

Il est vrai que Samsung et ses Galaxy Tab S8 et S8+ ont essayé de maintenir les tablettes Android à flot comme une option pour ceux qui recherchent un appareil léger et puissant avec lequel travailler, mais malgré les efforts des Coréens pour amener leurs tablettes à un point de pertinence il n’y a toujours pas de fruits qui justifient l’achat d’une tablette Android. Et ce qui est pire, Apple pourrait être sur le point de constater sa mort.

Un Apple Pencil avec caméras : le dernier brevet d’Apple

Comme on peut le lire dans Patently Apple, ceux de Cupertino ont déposé un brevet auprès du United States Patent and Trademark Office dans lequel on peut voir le incorporation de caméras à votre stylet particulier. Il est vrai que les marques déposent de nombreux brevets, mais ce mouvement est très intéressant par ce qu’il signifie.

D’après ce que l’on peut voir sur les images du brevet et selon la source, l’entreprise a l’intention de doter son Apple Pencil d’une fonctionnalité spécialement orienté vers les designers et illustrateurs. L’idée sous-jacente est que ces caméras, à l’aide d’un logiciel, peuvent identifier la couleur et la texture de n’importe quelle surface.

Bref, il s’agit d’utiliser le stylet comme s’il s’agissait du sélecteur d’échantillons photoshop, ou tout autre outil d’édition d’image. Supposons que vous souhaitiez capturer la texture d’un mur ou le grain d’un bois. Avec l’aide d’Apple Pencil il sera beaucoup plus facile de l’extraire et de le passer à un designque de le cloner avec un outil de conception.

De la source, il est commenté que le capteur pourrait être accompagné d’un émetteur de lumière à spectre réglablede sorte qu’une meilleure détection des couleurs est obtenue dans différentes situations.

Comment cela affecte-t-il les tablettes Android ?

Il était déjà établi au début de l’article que les tablettes Android ne travaille pas sur le marché et qu’ils ne suscitent pas l’intérêt des utilisateurs. Quel est le problème? Eh bien, tout d’abord, aucun fabricant (sauf Samsung, d’après ce que nous avons vu) ne s’en soucie optimisez vos appareils afin qu’ils puissent faire partie d’un écosystème complet.

est l’heureux problème de convergence. Oui, il existe des solutions pour connecter un Android à Windows et travailler dessus à distance, mais Apple a su le faire assez bien pour pouvoir facilement transférer des fichiers d’un Mac vers un iPad et les éditer à la volée, en intégrant macOS, iPadOS et iCloud dans un écosystème très bien tissé.

Pour l’instant, il semble que les fabricants d’Android ils n’ont pas eu le même succès dans la partie convergence. D’un autre côté, on ne sait pas non plus comment faire des tablettes Android quelque chose d’unique. Apple a réussi à donner aux iPad une entité propre en les transformant en outils de travail et de création efficaces lorsque vous n’avez pas d’ordinateur à proximité.

Si le brevet de ce nouvel Apple Pencil prospère et se développe, c’est peut-être le coup qui envoie les tablettes Android sur la toile. Ils ne se relèveront probablement plus. Les créateurs et designers ont depuis des années une plateforme de prédilection et, pour l’instant, il est très difficile de les en sortir facilement.

