Le nouvel album de The Cure pourrait être le dernier, selon Robert Smith

Plus tôt dans le mois, nous avons vu Robert Smith, leader du légendaire groupe de rock alternatif The Cure, dans une collaboration énergisante avec le groupe synth-pop Chvrches sur leur morceau « How Not To Drown », le deuxième single de leur quatrième album très attendu. .étude « Violence à l’écran ».

Ce serait lors d’une récente interview avec la chanteuse Lauren Mayberry dans laquelle Smith a partagé quelques mots qui pourraient être décourageants pour les fans de The Cure, laissant entendre que leur prochain album pourrait être le dernier du groupe.

« Le nouveau matériel de The Cure est très émouvant », a commenté Smith lors d’une conversation avec le Sunday Times. « Ce sont dix ans de vie distillés en quelques heures de matériel intense » et je pense que nous ne ferons jamais autre chose. Je ne peux certainement pas le refaire », a-t-il commenté.

Les récentes déclarations de Robert Smith rappellent celles que le musicien a faites en 2019, où il a déclaré à NME qu’il considérait chaque nouvel album de The Cure comme s’il s’agissait du dernier de sa carrière, mais qu’avec le temps, un nouveau lot de chansons émerge. , ne trouve aucune raison de ne pas le terminer.

« Que faisons-nous si nous avons sept bonnes chansons à revendre? Où qu’elles se terminent, ce sera une décision honnête. Il n’y a aucune implication d’une maison de disques. Juste nous le faisant. Personne ne tire les ficelles », a déclaré Smith à le temps.

Bien qu’il n’y ait toujours aucune estimation du moment où le nouvel album de The Cure pourrait être prêt, Smith a révélé fin 2020 qu’il avait passé toute l’année à travailler sur ce matériel, qui sera le premier du groupe depuis « 4:13 Dream » en 2008 Robert Smith a également travaillé sur son propre album solo.