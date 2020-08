Le nouvel agent Killjoy a fui avec des compétences

Une nouvelle saison débutera probablement dans “Valorant” le 4 août. La date n’est pas encore certaine, mais le développeur Riot a déjà clairement taquiné qu’un nouvel agent allait arriver. Le studio a même brièvement publié les noms et les compétences du nouveau personnage.

Était-ce un oubli ou une tactique de relations publiques intelligente? Riot a un nouvel agent dans sa manche pour la prochaine saison “Valorant”. Son nom est Killjoy et ses compétences sont … assez mortelles. En fait, la communauté ne devrait en avoir qu’un Tweet à partir d’images cryptiques et d’un “Qui est-elle?” être fourni. Riot est allé plus loin: sur le site “Valorant”, Killjoy a été rendue publique avec une partie de ses compétences. Le contenu a été supprimé peu de temps après – mais, comme vous le savez, Internet n’oublie jamais.

Killjoy supprime les ennemis et leurs attaques

Killjoy est un as de la technologie et utilise de petits robots pour paralyser ses ennemis. Après cela, ils deviennent de simples cibles pour l’agent. Une courte vidéo sur le site Web du jeu avait montré leurs compétences plus en détail – un utilisateur de Twitter a enregistré le clip et l’a distribué sur le réseau social. Killjoy semble pouvoir récupérer ses robots de nulle part, des animations colorées font soudainement apparaître les petits bourreaux dans sa main. Et si vous voyez cela comme un adversaire, il est peut-être trop tard pour vous.

Nous verrons ce que Killjoy peut faire dans la nouvelle saison. On dit que cela commence le 4 août – mais la date n’a pas encore été confirmée. Cela reste passionnant dans le monde aux couleurs vives du jeu de tir multijoueur.