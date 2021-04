Le nouveau Zack Snyder: la bande-annonce officielle de l’Armée des morts de Netflix est sortie

Zack Snyder arrive sur Netflix! Le directeur de la Ligue de la justice se prépare à lancer Armée des morts, son prochain film sur la plateforme. Ce sera une histoire de zombies qui combinera action, horreur et suspense. Dans un événement virtuel, le cinéaste a parlé du film et a présenté la première bande-annonce officielle. Épingle de sûreté!

« Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires tente sa chance en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de l’histoire », est le synopsis officiel de cette production écrite et produite par Snyder lui-même et qui jouera Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi et Huma Qureshi.

Quand Army Of The Dead est-il diffusé sur Netflix?

La première de Army Of The Dead sur Netflix est prévue pour 21 mai 2021. Le film durera 153 minutes et sera évalué pour les 13 ans et plus. « Quoi de plus ambitieux que de voler 200 millions de dollars dans un casino de Las Vegas? S’attaquer à une horde de zombies », est la vente officielle du service de streaming.







De quoi parle le film?

« Une apparition de zombies laisse Las Vegas en ruines et coupée du reste du monde. Scott Ward (Dave Bautista), un héros de la guerre contre les zombies, travaille maintenant dans un restaurant de hamburgers à la périphérie de la ville qui est sa nouvelle maison, lorsque le magnat du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) le cherche pour lui proposer une mission qui signifierait un pari final: entrez dans la zone de quarantaine infestée de zombies et récupérez 200 millions de dollars« , détaille la description de la bande-annonce déjà disponible.

Le lancement a été célébré par les fans du réalisateur qui, après la première de Justice League de Zack Snyder, ont commencé à demander à Warner Bros de continuer l’univers qu’il a créé. Sous le hashtag #RestoreTheSnyderVerse, ils sont devenus une tendance, mais le producteur déjà annoncé que ce ne sera pas possible.