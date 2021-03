Le nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra montre du muscle, de la puissance et du refroidissement à l’avance

Nous rencontrerons officiellement le Xiaomi Mi 11 Ultra stratosphérique dans quelques heures, mais vous avez ici de Chine plus de détails sur le matériel, sa puissance et son refroidissement.

Réchauffer les moteurs Xiaomi pour l’une des présentations les plus divertissantes dont on se souvienne, c’est qu’après le lancement mondial de son nouveau Mi 11, le géant chinois Il envisage de nous saturer avec beaucoup d’appareils mettant en vedette un Xiaomi Mi 11 Ultra stratosphérique dont nous parlons depuis longtemps, toujours basé sur engouement et diverses fuites qui ne se sont pas arrêtées ces dernières heures.

En fait, nous avons ici quelques détails supplémentaires sur ce que ce sera le meilleur mobile de l’histoire de XiaomiSi les attentes sont satisfaites, il sera accompagné d’un large casting: Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Mi MIX 4, Mi Notebook Pro, Mi Band 6, Mi Tab 5, votre nouveau processeur Surge et un tas d’autres appareils Pas encore confirmé comme le Mi Router, le Mi Air Conditioner, une machine à laver connectée et un nouvel aspirateur robot intelligent. Beaucoup de tissu …

Ce sera un lundi divertissant si tous ces appareils sont officialisés, bien que la star de l’événement Xiaomi Ce sera sans aucun doute un smartphone qui ne passera pas inaperçu, pariant sur le format traditionnel et non pliable, mais avec la meilleure photographie mobile de l’industrie grâce à un module gigantesque qui a même son propre écran intégré.

Ce serait le Xiaomi Mi 11 Ultra, avec un zoom 120x et deux écrans

Ils disent de Xiaomi, ou plutôt de Weibo, que ce mobile ce sera un tournant pour toute l’industrie, et pas seulement à cause de cette photographie mobile qui part d’un capteur principal Samsung ISOCELL GN2 de 50 mégapixels.

En fait, c’est que son batterie d’anode d’oxygène de silicium est peut-être le plus intéressant et innovant, avec une technologie de pointe qui fera ses débuts avec le Mi 11 Ultra permettant un optimisation de taille beaucoup plus grande et charges plus rapides que le courant Qualcomm Quick Charge.

Non seulement cela, et c’est que l’appareil anticipe déjà une partie de son énorme puissance dans Geekbench, révélant sa configuration de 12 Go de RAM pour accompagner le Snapdragon 888, votre firmware Android 11 probablement avec MIUI 12.5 et terminer un Fiche de données que nous avions déjà anticipé:

Écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces à 120 Hz et verre Gorilla Glass Victus

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 888

12 Go de RAM

Batterie anode / oxygène au silicium de 5000 mAh, avec charge rapide filaire et sans fil de 67 W

Certification IP68

Audio stéréo Harman / Kardon

Caméra quadruple avec Samsung ISOCELL GN2 50 MP, ultra grand angle 48 MP, téléobjectif 48 MP avec zoom 120X et 20 MP avant

Enfin, il est également curieux de voir comment Xiaomi a conçu un système de refroidissement spécifique autour du module photographique, dont on ne connaît pas son fonctionnement au-delà de cette image publiée par Xiaomi en Chine, et qui anticipe cela efficacement ont voulu travailler avec la chaleur produite par la taille du matériel éviter les problèmes à l’avance avec un Snapdragon 888 que j’ai moi-même pu vérifier qu’il fait vraiment très chaud.

Dans quelques heures toutes les informations officielles, alors ne vous déconnectez pas trop car il semble que Xiaomi a beaucoup à nous dire … Ou pas?

Xiaomi Mi 11, analyse: un candidat ferme pour le meilleur mobile pour moins de 1000 euros

