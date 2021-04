Le nouveau titre de poste du prince Harry signifie «  pénis  » en japonais

Parfois, il faut prendre du recul, redevenir un enfant et rire un peu … et la nouvelle du nouveau travail du prince Harry a fourni une telle occasion.

Le joueur de 36 ans a assumé le rôle de Chief Impact Officer pour une startup de coaching et de santé mentale appelée BetterUp Inc. Rien de lié au pénis à ce sujet, pensez-vous, mais attendez une seconde.

Le nouveau travail reçoit l’acronyme de «chimpo», qui sonne encore assez propre en surface. Cependant, il a une signification plus … eh bien, phallique dans l’argot japonais.

Selon le site d’information japonais SoraNews24, le terme se traduit par « pénis », la publication écrivant: « Oui, c’est vrai – le prince Harry est maintenant un` `chimpo », et vous pouvez parier que les gens au Japon n’allaient pas laisser les nouvelles allez sans rire. »

Riant du terme, une personne a déclaré: « Imaginez s’il venait au Japon et se présentait comme un ‘chimpo’ aux officiels? J’adorerais voir leurs visages. »

Le prince Harry a assumé le rôle après avoir déménagé en Californie avec sa femme Meghan et leur fils, Archie.

Ils ont conclu des accords lucratifs de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify, créé leur fondation philanthropique Archewell, emménagé dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, ainsi que le nouveau concert de Harry chez BetterUp Inc.

Parlant de ce rendez-vous, Harry a déclaré: « Je crois fermement que se concentrer sur notre santé mentale et donner la priorité à notre santé mentale ouvre un potentiel et une opportunité que nous ne savions jamais avoir en nous. »

Il a poursuivi: «En tant que premier Chief Impact Officer de BetterUp, mon objectif est de susciter des dialogues critiques sur la santé mentale, de bâtir des communautés solidaires et compatissantes et de favoriser un environnement propice à des conversations honnêtes et vulnérables.