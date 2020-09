Le nouveau titre de Hello Games ne sera pas une suite de No Man’s Sky

Il y a quelques jours on vous disait que Sean Murray, directeur du studio Hello Games, avait confirmé que le développeur travaillait déjà sur son nouveau titre. Une tâche pour laquelle ils avaient divisé l’étude en deux équipes. L’un d’eux est toujours en charge des mises à jour et de la maintenance de No Man’s Sky, tandis que le second est complet avec ce nouveau jeu.

Aujourd’hui, Murray lui-même a nuancé ses déclarations sur ce nouveau jeu, laissant de nouveaux détails sur lui dans son interview avec Polygon.

Hello Games, pas les suites de leurs titres

Comme le commente le directeur créatif de Hello Games, ce nouveau titre ne sera pas la suite de son grand succès. Parce que? La réponse, assez curieusement, vient d’EA, l’ancienne entreprise pour laquelle Murray travaillait.