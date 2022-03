Le nouveau thriller psychologique de Martin Compston est diffusé ce soir

Martin Compston est de retour avec un nouveau thriller psychologique qui ne manquera pas de tordre les esprits.

Notre maison démarre sur ITV ce soir (7 mars) et voit le Ligne de conduite La star joue Bram, un mari séparé, qui disparaît soudainement, laissant sa femme Fiona (Tuppence Middleton) se demander où il est parti.

Lorsqu’elle rentre chez elle, Fi est également accueillie par une toute nouvelle famille qui y vit, avec tous ses biens enlevés.

Sans surprise un peu confuse par toute la situation, elle se lance dans une recherche désespérée de la vérité.

Le synopsis officiel du drame dit: « Fiona Lawson arrive un jour à la maison pour trouver des étrangers emménageant dans sa maison. Avec tous les biens et meubles de sa famille introuvables, Fi pense qu’il y a eu une énorme erreur et insiste sur le fait que sa maison n’est pas pour vendre.

« Avec des événements qui échappent à son contrôle, sa panique monte car elle ne peut pas joindre son ex-mari, Bram.

1 crédit

« Alors qu’elle réfléchit à l’espace sûr dans lequel elle et sa famille avaient fait leur vie ensemble, Fi commence à décoller les couches de sa relation et découvre que son mari a disparu. Avec sa vie brisée, elle réalise que les secrets et les mensonges n’ont que vient tout juste de commencer.

« En mêlant le présent avec des scènes de flashback de la vie de Fiona et Bram ensemble, leur séparation et leurs nouvelles relations avec Toby et Wendy, Notre maison dévoile peu à peu des secrets inattendus et des révélations choquantes, culminant dans une finale à couper le souffle. »

Parlant de la série et de son rôle, Compston a déclaré que les téléspectateurs étaient prêts pour une course folle.

1 crédit

L’homme de 37 ans a déclaré à Radio Times: « Au cœur de tout cela se trouve un drame relationnel.

« Il s’agit de la rupture d’un mariage qui se transforme ensuite en quelque sorte en ce thriller, que je trouve vraiment excitant parce que quand j’ai commencé à le lire, j’ai été vraiment absorbé par le mariage de Bram et Fi et sa rupture, mais ensuite – c’est difficile de disons sans spoiler – ça devient fou… ça va dans des endroits auxquels on ne s’attend vraiment pas. »

Compston a également déclaré que c’était une série assez difficile à filmer.

Il a poursuivi: « Cela est dû en grande partie aux mauvaises décisions de Bram et à ses ennuis de plus en plus…

« Il y a des scènes émotionnelles vraiment difficiles que moi et Tuppence devons particulièrement traverser.

« Je ne l’avais jamais vraiment vu comme ça auparavant. Et c’est aussi un livre à succès.

« Donc, vous savez, vous avez une sorte d’audience intégrée dans une certaine mesure. Pour moi, c’était un tourneur de page. »

Le thriller tendu met également en vedette Rupert Penry-Jones (Whitechapel) comme Toby, Weruche Opia (Je peux te détruire) en tant que meilleur ami et voisin de Fi, Merle, et Buket Komur (Honneur) dans le rôle de la mystérieuse Wendy.