Le nouveau teaser de la saison 3 de Cobra Kai arrive, la bande-annonce complète tombe demain

Un teaser pour Cobra Kai La saison 3 est sortie, promettant un bon aperçu de la nouvelle saison et révélant que la bande-annonce complète sera ici mercredi. Une suite à Le Karaté Kid, l’émission a été un succès instantané auprès des téléspectateurs lorsqu’elle a diffusé ses deux premières saisons sur YouTube. L’émission a depuis déménagé sur Netflix où elle présentera bientôt sa troisième saison, et une vidéo publiée sur les médias sociaux par le responsable Cobra Kai compte révèle que la saison 3 sera abandonnée demain pour aider les fans à oublier cette année désastreuse.

Faut-il oublier tout 2020? Putain, oui. La bande-annonce de la saison 3 devrait-elle tomber demain? Aussi l’enfer oui. pic.twitter.com/us32IV4FYP – Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 8 décembre 2020

« Faut-il oublier tout 2020? Enfer oui. La bande-annonce de la saison 3 devrait-elle tomber demain? Et oui oui », lit-on dans le tweet.

La vidéo teaser vient également des talons de Entertainment Weekly publiant plusieurs images fixes des nouveaux épisodes de Cobra Kai. Ils donnent un aperçu de ce qui va suivre pour tous les personnages principaux de la série, après les événements de la forte finale de la saison 2. Avec Miguel (Xolo Maridueña) maintenant à l’hôpital après une bagarre au lycée contre Robby (Tanner Buchanan), Johnny (William Zabka) peut être vu en train de visiter le premier sur une photo tandis que ce dernier est incarcéré pour son rôle dans le combat. Pendant ce temps, John Kreese (Martin Kove) a repris le dojo Cobra Kai au milieu des retombées.

Cobra Kai sert de suite à Le Karaté Kid, se déroulant 34 ans après les événements du film original. L’émission suit Johnny Lawrence, l’ancien rival de Danny LaRusso (Ralph Macchio) qui a été vaincu à la fin du film dans le grand combat décisif. Se remémorant le passé, Johnny décide de rouvrir le dojo Cobra Kai pour aider à former une nouvelle génération de combattants cherchant à perfectionner leur métier. Cela ravive sa querelle avec LaRusso, la tension restant entre les deux, même après trois décennies. Pendant ce temps, d’autres personnages de la trilogie originale du film ont également commencé à apparaître, et la saison 3 apportera probablement d’autres grandes surprises.

La série a été développée par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, Cobra Kai lancé sur YouTube Red en 2018. Sa distribution d’ensemble comprend William Zabka, Ralph Macchio, Martin Kove, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand et Gianni Decenzo. La première de la saison 1 a gagné plus de 90 millions de vues et la première de la saison 2 a attiré plus de 86 millions de vues sur YouTube, et ce succès se poursuivrait immédiatement. Cobra KaiLe passage à Netflix, où il est devenu la série la plus regardée sur la plate-forme lors de ses débuts sur le service de streaming.

Netflix est prêt à commencer la diffusion Cobra Kai saison 3 à partir du 8 janvier 2021. Il y en aura beaucoup plus d’où cela vient, car le streamer a également déjà mis dans l’ordre pour la saison 4. C’est un bon signe pour la saison 3, surtout compte tenu de sa maison sur Netflix est connu pour avoir supprimé de grandes émissions trop tôt. Méfiez-vous de la bande-annonce complète de la saison 3 qui sortira mercredi. Cette nouvelle nous vient de Cobra Kai sur Twitter.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid