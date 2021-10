Le nouveau Superman de DC Comics est présenté comme bisexuel

Il y a quelques mois, DC Comics a commencé à présenter une plus grande ouverture dans leurs histoires concernant la représentation de l’orientation sexuelle de leurs personnages, après Tim Drake, qui porte actuellement le costume de Red Robin dans le groupe de héros sous la tutelle de Batman, il a été présenté comme bisexuel.

C’est maintenant au tour de Jonathan Kent, le fils de Clark Kent et de Lois Lane, qui est le nouveau porteur du manteau Superman dans la ligne narrative principale actuelle de la bande dessinée. Ce serait dans le numéro 5 de « Superman : Son of Kal-El » dans lequel l’écrivain Tom Taylor et l’artiste John Timms ont révélé que Jonathan est canoniquement bisexuel.

Bien que ce numéro soit mis en vente en novembre, l’annonce a été faite aujourd’hui en marge de la célébration du « National Coming Out Day », une journée au cours de laquelle la communauté LGBTQ+ célèbre sa visibilité et l’acte de « sortir du placard ». « Devant leurs amis et leur famille, en plus d’être une date à laquelle ils partagent généralement leurs expériences personnelles lors de cet événement.

Jon Kent aura comme intérêt romantique le journaliste Jay Nakamura, qui selon un communiqué de DC Comics, il sera présent à un point de rupture dans lequel le nouveau Man of Steel s’épuise mentalement à l’idée de ne pas pouvoir le sauver. Tout le monde.

« J’ai toujours dit que nous avons tous besoin de héros et que tout le monde mérite de se voir dans leurs héros et je suis très reconnaissant à DC et Warner Bros d’avoir partagé cette idée », a déclaré le scénariste Tom Taylor. « Le symbole de Superman a toujours signifié l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole représente autre chose. Aujourd’hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée. »

L’éditeur de bandes dessinées Jim Lee a souligné l’importance du multivers dans le récit de DC Comics, il est donc ravi que la version de Jon Kent sur les pages imprimées et celle de la série « Superman & Lois » puissent coexister simultanément. « Le numéro 5 de » Superman : Fils de Kal-El » sera disponible à la vente le 9 novembre.