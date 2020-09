Le nouveau suivi des contacts peut être installé sur tous les smartphones du monde

ATOTO A6 Double din Android de Navigation de Voiture stéréo avec Double Bluetooth - Standard A6Y2710SB 1G / 16G Radio multimédia de Voiture, WiFi/BT Internet Tethering, Soutien 256G SD et Plus

*Développé à partir de guimauve Android OS très utilisé et stable, profondément personnalisé et optimisé pour le faire fonctionner mieux dans les véhicules. Beaucoup de véhicules basés sur des caractéristiques spécifiques de tuner radio FM /AM, amplificateur max 4 * 45W préréglé avec une sortie 4 * 24W RMS plus élevée, entrée caméra auxiliaire /caméra de recul /tableau de bord, mains libres Bluetooth, touche de commande au volant et plus. Système de démarrage rapide-accès dans les 2 secondes! * Si votre voiture est équipée de la fonction d'usine SWC (commande par clé de volant, basée uniquement sur l'entrée résistive du signal analogique), la fonction SWC peut toujours être conservée. La réception WiFi et le microphone intégré ont été considérablement améliorés. La réception d'ATOTO WiFi peut être comparable à celle de certains téléphones! Les conducteurs n'ont pas à crier à l'autoradio pour se parler! *Tous les accessoires en option peuvent être trouvés ici: www.amazon.fr/atoto *Les deux puces Bluetooth (BT1 4.2 et BT2 4.0)à l'intérieur fonctionnent non seulement en mode mains-libres /multimédia,mais aussi via la connexion téléphonique BT pour accéder à Internet,envoyer /recevoir des fichiers, et même connexion à la manette de jeu /souris & OBD BT. Construit dans le module GPS,carte pré-installé App: Google Maps,les utilisateurs doivent télécharger des données cartographiques de certaines zones pour la navigation hors ligne. Waze /HERE WEGO sont également supportés. *Peut lire une mémoire Micro SD illimitée (256 Go confirmé OK). La fonction de charge rapide (avec matériel PMS interne) peut permettre aux téléphones de durer plus longtemps. La différence détaillée des modèles ATOTO A6: https://bit.ly/2t3f73l. *[Parce que ATOTO ne suit pas les autres marques d'Android Car Stereo dans le matériel, les logiciels d'ici: https://bit.ly/2uF95qt]. *Des articles utiles et l'enregistrement des produits en ligne sont disponibles sur AOCSS (http://support.myatoto.com) Mise à jour continue du firmware. Obtenez des mises à jour du micrologiciel en continu lorsqu'elles sont disponibles pour garantir l'ajout de moins de bogues et de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu fais ça pour ma voiture? Ai-je besoin d'autres pièces pour terminer l'installation? Support expert (nous comprenons parfaitement nos produits et les problèmes d'installation généraux). N'oubliez pas de nous écrire ( [email protected] ) si vous avez besoin d'aide avec A6.