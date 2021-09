Le nouveau Spider-Man est le film autonome le plus ambitieux du MCU, jusqu’à la sortie de Doctor Strange 2

Docteur Strange dans le multivers de la folie est encore plus ambitieux que Spider-Man : Pas de chemin à la maison, dit le Sorcier Suprême lui-même, Benedict Cumberbatch. Les deux suites de Marvel traiteront des ramifications liées à l’émergence du multivers, et tandis que la bande-annonce de Pas de chemin à la maison taquine une aventure chaotiquement palpitante, Cumberbatch prétend que nous n’avons encore rien vu.

Se référant à un commentaire de Homme araignée Star Tom Holland, qui a décrit l’aventure à venir comme « le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé », le Docteur étrange l’acteur a rétorqué avec espièglerie « jusqu’à ce que Doctor Strange 2 sorte ».

Très peu de détails ont été révélés concernant les détails de l’intrigue de Docteur Strange dans le multivers de la folie, mais nous savons que le film comportera des rôles pour Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff AKA Scarlet Witch, et Xochitl Gomez dans celui d’America Chavez. Docteur étrange 2 s’appuiera probablement sur les manigances multiversales de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et devra sûrement rendre les choses encore plus grandes et plus ambitieuses comme le font si souvent les suites.

Ce ne sera pas une tâche facile, car la nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a maintenant confirmé que le film ramènera les méchants des précédents Homme araignée franchises, y compris Alfred Molina comme Spider-Man 2le docteur Octopus, le gobelin vert de Willem Dafoe et Jamie Foxx en tant que L’incroyable Spider-Man 2 Électro. La bande-annonce a également taquiné l’arrivée d’encore plus d’anciens méchants auxquels Peter Parker doit s’attaquer, les images faisant allusion à un retour à la fois pour The Sandman et The Lizard.

Malgré les dénégations et les refoulements constants, la rumeur court toujours que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront également dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les deux acteurs auraient repris leurs itérations respectives du personnage bien-aimé. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé, la star de retour JB Smoove a récemment répondu par un « Tobey Maguire, bien sûr mec » sans fioritures à une question sur l’acteur avec lequel il était le plus excité de voir Tom Holland partager l’écran. Comment les choses peuvent-elles devenir plus ambitieuses que cela ?

Benedict Cumberbatch bien sûr, ne plaisante que légèrement avec sa plaisanterie à Spider-Man dépenses ajoutant : » Non sérieusement, [No Way Home] a une grande ambition. Je ne l’ai pas vu, mais de l’avis de tous, je pense que c’est réussi… Je suis quasiment certain que ce sera un succès. »

Avec le retour de plusieurs méchants (et peut-être des héros) de Sam Raimi Homme araignée série de films, il semble tout à fait approprié qu’il soit à la tête de Docteur Strange dans le multivers de la folie pour ce concours d’ambition. Benedict Cumberbatch a discuté du travail avec le réalisateur dans le passé, décrivant son approche de la suite comme « dingue ».

« Je dirai que Sam Raimi est un maître de ce genre et pourtant sa présence, son amitié, sa mise en scène, tout ça, il était juste vraiment, vraiment brillant, et un casting incroyable et incroyable d’habitués de retour, et … c’est tout ce que je peux dire, car cela pourrait me causer des ennuis », a déclaré Cumberbatch. « C’est assez dingue, je dirai que l’indice est dans le titre, c’est le multivers de la folie, c’est assez loin. »

Spider-Man: No Way Home devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, avec Doctor Strange dans le multivers de la folie un peu plus tard le 25 mars 2022, tous deux dans le cadre de la phase quatre du MCU. . Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Doctor Strange 2, Spider-Man : No Way Home