Le nouveau Spider-Man de BossLogic: l’affiche de fan de No Way Home fait allusion aux connexions WandaVision

BossLogic a créé une affiche épique pour Spider-Man: pas de retour à la maison. Le titre officiel de la suite a été annoncé plus tôt cette semaine et il y a eu des spéculations selon lesquelles WandaVision aura un grand impact là-dessus. Avant que le titre officiel ne soit révélé, les stars Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont tease les fans de Marvel Cinematic Universe avec de faux titres pour que tout le monde soit prêt pour la grande annonce. Le moment venu, Holland a publié une vidéo de lui-même, Batalon et Zendaya essayant d’obtenir le titre du réalisateur Jon Watts.

Le Spider-Man: pas de retour à la maison Le titre s’est révélé être sur un tableau blanc à la fin de la vidéo de Tom Holland. En y regardant de plus près, il y avait beaucoup d’autres choses écrites sur ledit tableau. Des toiles d’araignées et des titres proposés sont présentés, accompagnés de commentaires. Cependant, les fans de MCU aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué qu’il y avait plus de quelques hexagones affichés sur le tableau, ce qui a immédiatement évoqué WandaVision et l’impact possible de l’émission sur la suite très attendue.

L’artiste BossLogic a pris les hexagones du Spider-Man: pas de retour à la maison annonce et l’a amené un peu plus loin avec son affiche. Dans l’illustration, nous voyons Peter Parker de Tom Holland debout sur un logo SWORD tout en regardant la Terre avec une teinte écarlate obscurcissant l’atmosphère. Il semble que l’artiste lui-même soit assez convaincu que tout ce qui se passe WandaVision aura une présence dans Spider-Man: pas de retour à la maison. Quant à ce que cela signifie, seuls Marvel Studios le sait et s’assurent de garder tout ce qui concerne la suite sous silence. Garder des secrets est quelque chose que Marvel Studios a une science à ce stade du jeu.

Les hexagones apparaissent dans chaque épisode de WandaVision de différentes manières. Dans l’état actuel des choses, Wanda Maximoff et Vision sont apparemment piégées dans un hexagone, qui a été surnommé «l’hexagone». On pense que la série Disney + introduira le multivers dans le MCU, et la rumeur de casting pour Spider-Man: pas de retour à la maison semble le confirmer, bien que personne ne le confirme, ni ne le nie. De plus, Elizabeth Olsen apparaît dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, aux côtés de Benedict Cumberbatch, qui apparaîtra avec Tom Holland dans le prolongement de Spider-Man: loin de chez soi.

Les hexagones sont également utilisés dans gardiens de la Galaxie comme le réseau universel de téléportation neuronale. Les fenêtres « saut » permettent aux Gardiens de sauter à différents endroits de l’univers, ce qui pourrait également avoir un lien avec tout cela. Quoi qu’il en soit, BossLogic essaie certainement de faire parler les fans de MCU, même s’ils n’ont vraiment pas besoin d’aide dans ce département. Les hexagones du Spider-Man: pas de retour à la maison La révélation du titre a déjà une tonne de fans qui recherchent des réponses dans les bandes dessinées. En attendant de voir quoi WandaVision se cache vraiment, vous pouvez vérifier Twitter officiel de BossLogic compte pour le Spider-Man: pas de retour à la maison affiche ci-dessus.

Le titre du tableau blanc révèle pour « Spider-Man: No Way Home » 🕸 Beaucoup d’hexagones ⬢ pic.twitter.com/kCvn9jRm6V – Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) 24 février 2021

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, BossLogic