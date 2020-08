Le nouveau spectacle HBO Max de Ridley Scott “ Raised By Wolves ” semble absolument fou dans sa deuxième bande-annonce

Ridley Scott et Travis Fimmel font équipe pour la nouvelle émission de science-fiction effrayante “ Raised By Wolves ” sur HBO Max. … [+] Regardez la deuxième bande-annonce ici.

Crédit: HBO

Élevé par les loups est un nouveau spectacle de Extraterrestre directeur, Ridley Scott. Il atterrit sur HBO Max en seulement quelques semaines et il a l’air absolument dingue.

Les stars du spectacle Vikings ancien, Travis Fimmel, qui a à peu près défini l’épopée historique de History Channel dans son rôle de Ragnar Lothbrok. Son départ de Vikings était quand le spectacle a commencé sa spirale descendante.

Nous avons déjà regardé une bande-annonce pour Élevé par les loups–un endroit profondément cryptique qui nous a laissé nous gratter la tête et nous demander qui exactement pourrait être le loup en question. La deuxième bande-annonce est moins ambiguë, bien que le manque d’ambiguïté puisse être trompeur.

D’après ce que je peux glaner jusqu’à présent, l’histoire parle d’un avenir lointain dans lequel un androïde connu sous le nom de Mère élève un groupe d’enfants sur l’une des seules planètes hospitalières pour l’humanité. Elle les élève comme athées, car la croyance en la religion (ou l’irréel) a conduit à la guerre dans le passé.

Mais il est également possible que Mère soit responsable d’un génocide de masse sur Terre, et peut-être même de la destruction de l’humanité – à l’exception d’un Arc qui a préservé une partie de l’humanité dans l’espace. Cet Arc se dirige maintenant vers la planète Mère pour «sauver nos enfants perdus».

La mère ne veut pas que les enfants disent aux humains qui viennent sur sa planète qui elle est vraiment, mais ils semblent déjà savoir. Et maintenant, les choses sont sur le point de devenir moche.

cela a l’air effrayant, tordu, horrible et fascinant. Il a aussi la marque de Ridley Scott partout, ce qui peut ou non être votre truc. Scott est un grand réalisateur mais il ne fait aucun doute que son Extraterrestre la franchise est une série de succès et de ratés.

Voici la bande-annonce n ° 2:

Quelques observations:

Travis Fimmel est génial. Dans ceci et dans Vikings il minimise vraiment sa beauté, se faisant paraître plus rugueux et plus basané que dans la vraie vie. Ce n’est pas souvent que nos belles célébrités atténuent leur beauté au service de l’œuvre. Les félicitations sont de mise.

Amanda Collin joue la mère. Elle est géniale. Elle me fait peur de quelque chose de féroce dans cette bande-annonce et la précédente. Le casting semble sur le point.

En parlant de casting, Abubakar Salim joue à Father, un autre Android bien que peut-être le moins dangereux / fou / violent des deux. C’est difficile à dire. Il semble vouloir abandonner les enfants qui semblent devenir «erratiques» au moins en termes androïdes. Super casting ici aussi.

Je suis heureux que Scott s’attaque apparemment à des non-Extraterrestre la science-fiction ici, comme nouveau départ, une nouvelle mythologie, une nouvelle histoire globale est plus amusante que de revisiter sans fin une franchise qui n’a tout simplement pas été en mesure de se manifester vraiment en quelque chose de digne d’une franchise. Là encore, tout cela pourrait être une fausse tête massive, et nous découvrons plus tard que cela fait partie de Extraterrestre à un autre moment. Qui peut dire?

Je passerai en revue Élevé par les loups quand il fera ses débuts le 3 septembre, restez à l’écoute de mon blog ici à Forbes. Cela a vraiment l’air fou et j’espère que c’est aussi bon qu’il en a l’air. 2020 a été une année merdique et je pense que nous pourrions tous utiliser de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles émissions, de nouveaux films et des jeux et tout le reste pour atténuer un peu la piqûre de tout cela.

