Le nouveau spectacle de Bob Odenkirk, Lucky Hank, fait ses débuts avec de solides critiques

Alors que Bob Odenkerk terminé sa course sur Tu ferais mieux d’appeler Saul l’année dernière, il n’a pas tardé à faire quelque chose de nouveau pour AMC. Le réseau l’a gardé comme la star de Chanceux Hank, la toute nouvelle série dramatique dont la première a eu lieu dimanche soir. C’est un rôle qui est très différent de l’avocat complice qu’Odenkirk a joué dans son dernier spectacle, mais il suscite également des éloges pour l’acteur. Avec son premier épisode ici, l’émission a fait ses débuts avec un score presque parfait de 96% frais sur Rotten Tomatoes.





« Son ambiance décontractée peut être rebutante pour tous ceux qui s’attendent à un spectacle aussi propulsif et avant-gardiste que Tu ferais mieux d’appeler Saul« , écrit Joshua Altson de Variety. « Mais Hank est le type de grincheux adorable auquel certains téléspectateurs s’identifient si profondément que sa simple implication peut créer de véritables enjeux. »

Il y a eu beaucoup d’éloges pour le jeu d’acteur d’Odenkirk. Comme le dit Robert Lloyd du LA Times, « Odenkirk, qui a commencé comme comédien, est un bon choix pour un personnage dont le mode de conversation principal et la façon de traiter avec le monde sont la plaisanterie sèche. »

« Si quelqu’un peut élever une histoire sur un imbécile compliqué en guerre avec le monde (et lui-même) dans la télévision incontournable, c’est Odenkirk », comme le dit le critique du Daily Beast, Nick Schager.

Très satisfaite du spectacle jusqu’à présent, de l’écriture au jeu d’acteur, Tania Hussain de Collider a écrit : « Alors qu’Odenkirk dirige le navire avec une immédiateté formidable et vivante, Chanceux Hank incarne une plénitude de chaleur et de tristesse qui jette les bases d’un spectacle fantaisiste et adorable. »

« Il est rare que les écrivains et les interprètes aient étoffé des personnages aussi complètement à peine une heure après le temps d’écran total d’une émission », déclare Tara Ariano de Vanity Fair.





Rhea Seehorn a également une critique positive pour Lucky Hank

Parmi ceux qui louent Chanceux Hank est Rhea Seehorn, qui a partagé la vedette avec Odenkirk dans Tu ferais mieux d’appeler Saul pour les six saisons. Avec Tu ferais mieux d’appeler Saul terminée et ses stars se tournent vers d’autres projets, les membres de la distribution se soutiennent toujours, comme Seehorn le précise avec un message sur Twitter partageant ses réflexions sur Chanceux Hank.

Seehorn a tweeté : « Regardez-vous Chanceux Hank sur les réseaux AMC ???!? Même si je le détestais, je vous dirais que c’est génial (je l’aime, mais quand même). C’est en fait tellement, tellement génial. Et il est (surprise) phénoménal dedans. »

Créé par Paul Lieberstein et Aaron Zelman, Chanceux Hank est basé sur le livre original Homme hétéro par Richard Russo. L’émission met en vedette Odenkirk en tant que professeur dans un collège sous-financé qui fait de son mieux pour éviter d’avoir une dépression mentale complète alors qu’il jongle avec les problèmes de sa vie personnelle et professionnelle. Avec Bob Odenkirk, le spectacle met en vedette Mireille Enos, Olivia Scott Welch, Diedrich Bader, Sara Amini, Cedric Yarbrough et Suzanne Cryer.

Vous pouvez diffuser Chanceux Hank sur AMC +, tandis que de nouveaux épisodes de la série seront diffusés sur AMC et AMC + tous les dimanches. Vous pouvez avoir un aperçu de l’émission en regardant sa bande-annonce officielle ci-dessous.