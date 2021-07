Le nouveau spécial Road Trip de Gordon, Gino et Fred arrive cet automne

Le trio a voyagé – et argumenté – partout dans le monde pour leur série extrêmement populaire, ayant apporté leur bromance en Amérique, en France, en Italie et plus encore.

Dans Gordon, Gino et Fred deviennent grecs, les étoiles se dirigeront vers Grèce pour découvrir la capitale du pays, Athènes, et ses nombreuses îles magnifiques, dont la Crète, la plus grande, où commencera leur voyage.

Toujours d’une série précédente. Crédit : ITV

Ils passeront ensuite dans leur camping-car à Santorin, Mykonos et Météores, rompre la conduite avec des courses de jet ski, de la plongée sur épave et du homard frais.

ITV a annoncé l’émission dans le cadre de sa programmation d’automne, en déclarant : « Cette fois, leur camping-car se rend dans les magnifiques îles grecques et la ville historique d’Athènes, pour une grande aventure grecque, ensemble à nouveau au volant d’une odyssée épique pas comme les autres.

Toujours d’une série précédente. Crédit : ITV

« D’île en île sur un catamaran, à la course de jet ski et à la plongée sur épave, il y aura de la bromance et se chamaillerdans une égale mesure.

« Grâce à une abondance de nourriture fantastique, y compris le homard le plus frais, les chefs Gordon et Gino chercheront à prouver que les références culinaires de la Grèce sont à la hauteur des meilleurs d’Europe.

« Les gars commenceront leur aventure en Crète, la plus grande île de Grèce, avant de se diriger vers la magnifique Santorin, de se diriger vers l’île festive de Mykonos et de terminer leur voyage dans la capitale grecque Athènes et les monastères des Météores.

« Voyager ensemble dans la ville natale de civilisation, Qu’est ce qui pourrait aller mal…?«

Toujours d’une série précédente. Crédit : ITV

Pendant ce temps, les faits saillants du drame d’ITV incluent Stéphane, une suite en trois parties à Le meurtre de Stephen Lawrence avec Hugh Quarshie, Sharlene Whyte et Steve Coogan.

Martin Clunes revient en Chasse à l’homme, où il reprend son rôle d’ancien inspecteur en chef de la police métropolitaine de Londres, Colin Sutton. Ce tout nouveau drame en quatre parties est « l’histoire réelle de la poursuite par la police d’un cambrioleur et violeur notoire, dont le règne de terreur de 17 ans a laissé des milliers de personnes âgées dans le sud-est de Londres vivre dans la peur et est basé sur les journaux intimes de Colin Sutton’.

Patrie l’écrivain et producteur exécutif Patrick Harbinson a également adapté La tour pour ITV, basé sur le roman à succès de Kate London Post mortem et avec Gemma Whelan, Emmett. J Scanlan, Tahirah Sharif et Jimmy Akimbola.