Le nouveau single de Demi Lovato, Still Alive, sera présenté sur la prochaine bande originale de Scream VI

Les fans d’horreur attendent avec impatience chaque épisode du populaire Crier franchise pour son intrigue et ses personnages uniques, mais un élément souvent négligé est la musique. Plus tôt ce matin, le chanteur Demi Lovato a annoncé que son nouveau single, Toujours en vieapparaîtrait sur la bande originale de Cri VI.





La poste inclus un numéro de téléphone et un lien menant à un extrait audio de la chanson. Lorsqu’il est appelé, le téléphone est répondu par l’emblématique Ghostface de Roger L. Jackson. Ensuite, l’effrayant méchant slasher joue un teaser de 30 secondes de sa chanson, suggérant le style reconnaissable du classique Crier chansons de films. La réponse de Lovato à un fan avec l’emoji à deux yeux a pratiquement confirmé les rumeurs qui tourbillonnaient depuis des jours.

Le single devrait sortir le 10 mars et ne manquera pas d’enthousiasmer les fans pour le prochain film. Avec le Toujours en vie annonce, il y a eu d’autres indices récents sur le film. Récemment, Paramount Pictures a publié une série d’affiches de personnages pour Cri VI, donnant au public un nouveau regard sur l’ensemble des victimes et tueurs potentiels. Chaque affiche présente un personnage différent vêtu du gant noir emblématique et tenant une lame mortelle. Nous ne saurons pas s’il s’agit d’une confrontation entre un tueur et l’individu qu’il cible ou peut-être d’une bataille contre son propre reflet. Avec tout cela, les fans de Lovato sont susceptibles de s’intéresser vivement à la suite avec l’annonce de ce nouveau single. En effet, le film devrait être rempli de suspense, de peur et de turbulences émotionnelles.





Un auteur-compositeur polyvalent

Demi Lovato est devenue l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus titrés de ces dernières années, et son dernier album, Saint Fvck, a reçu des critiques positives en 2020. Cependant, ce n’est pas la première fois que la musique du chanteur est présentée dans un film d’horreur. En 2017, le single à succès de Lovato Confiant a également été présenté dans la comédie slasher Blumhouse Joyeux jour de la mort, contribuant à l’une des scènes les plus drôles du film. De plus, Lovato s’est avérée incroyablement polyvalente, sa musique étant utilisée dans de nombreux genres, de la pop à la comédie d’horreur.

Le message fort contenu dans ses chansons, ainsi que sa voix honnête et puissante, ont toujours été salués. Avec le nouveau single de Demi Lovato intitulé Toujours en vieles fans peuvent s’attendre à ce qu’un autre hit apparaisse dans le générique de clôture du prochain slasher Cri VI.