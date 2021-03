Le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra ne parvient pas à battre son prédécesseur dans DxOMark

L’appareil photo du Samsung Galaxy S21 Ultra est-il pire que celui du S20 Ultra?

Malgré le fait que les smartphones ont des conceptions de plus en plus meilleures et de meilleurs processeurs, la section photographique reste l’un des points les plus importants lors du choix d’un modèle ou d’un autre. Parce que les smartphones sont sans aucun doute les substituts parfaits aux appareils photo compacts conventionnels.

Cependant, on pourrait croire qu’à chaque nouvelle génération qui arrive sur le marché, la section photographique s’améliore. exponentiellement Eh bien, selon DxOMark ce n’est pas le cas puisque dans le cas du Samsung Galaxy S21 Ultra, celui-ci a un score pire que son prédécesseur. Pourquoi le sera-t-il?

Selon DxOMark, l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 Ultra est pire que celui de son prédécesseur

En matière de photographie mobile, DxOMark est l’un des portails technologiques les plus importants. De toute évidence, leurs opinions et leurs analyses ne sont pas une chaise car le monde de la photographie est assez subjectif, mais la vérité est qu’ils sont généralement assez précis lors de l’écriture.

Eh bien, pour ce support, l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos) obtient un score de 121 par rapport aux 126 obtenus par le S20 Ultra (Exynos). Le plus curieux est que dans notre analyse du S21 Ultra, nous avons conclu que Samsung avait conservé la même recette qu’avec son prédécesseur, mais en l’assaisonnant avec des améliorations et des ajouts qui promettaient de faire du système photographique du S21 Ultra le meilleur que nous ayons testé dans un terminal de la firme à ce jour.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra présente une configuration à quatre capteurs à l’arrièreet un sur le devant. Ils sont les suivants:

Caméra ultra grand angle : 12 MP f / 2,2, 120 °, 1,4 μm, équivalent 13 mm

: 12 MP f / 2,2, 120 °, 1,4 μm, équivalent 13 mm Chambre principale : Samsung ISOCELL HM3 108 MP avec OIS, f / 1,8, 0,8 μm, équivalent 24 mm

: Samsung ISOCELL HM3 108 MP avec OIS, f / 1,8, 0,8 μm, équivalent 24 mm Caméra téléobjectif 1 : 10 MP, zoom optique 3x, OIS, f / 2.4, équivalent 72 mm

: 10 MP, zoom optique 3x, OIS, f / 2.4, équivalent 72 mm Caméra téléobjectif 2 : 10 MP, zoom optique 10x, OIS, f / 4,9, équivalent 240 mm

: 10 MP, zoom optique 10x, OIS, f / 4,9, équivalent 240 mm Caméra frontale: 50 MP f / 2,2, 80 °, équivalent 25 mm

Pour nous, toutes les faiblesses du S20 Ultra avaient été corrigées avec ce nouvel appareil et pas seulement cela, mais nous pensons aussi que Samsung a enfin appris à traiter correctement les visages humains, ce qui fait du S21 Ultra un terminal parfait pour les portraits.

En fin de compte, tout dépend du prisme de chacun. Pour DxOMark, la caméra du S21 Ultra est non seulement pire que celle du S20 Ultra, mais aussi pire que celle des autres terminaux de nouvelle génération. Pas pour nous. Le meilleur? Informez-vous, lisez les avis et voyez de nombreuses comparaisons. Et si vous le pouvez, essayez l’appareil vous-même.

Rubriques connexes: Photographie et montage sur Android, Mobile, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂