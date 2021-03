Le nouveau RPG Astria de Final Fantasy Talent augmente ses niveaux sur PS5 et PS4 en 2021

Nous vous laisserons décider si une intrigue écrite par l’écrivain derrière Final Fantasy X et Final Fantasy VII Remake est un argument de vente, mais Kazushige Nojima est le plus grand nom derrière Astria Ascending – un nouveau JRPG pour PlayStation 5 et PS4, sur le point de sortir. Plus tard cette année. « Dans un monde où le chaos menace, les joueurs prennent le contrôle des demi-dieux – un équipage hétéroclite de huit héros chargé du sort du monde », révèle le communiqué de presse.

Vous explorerez le monde d’Orcanon, «un paysage 2D richement imaginé et entièrement animé avec cinq villes et un système météorologique dynamique». L’art a été imaginé par Akihiko Yoshida et Hideo Minaba de CyDesignation, tandis que Hitoshi Sakimoto de Final Fantasy XII compose la partition. «Travaillez ensemble pour sauver le monde, en menant des batailles stratégiques au tour par tour en utilisant le système innovant de points focaux», poursuit le texte de présentation.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus, qui présente l’histoire et le gameplay. Le développeur promet plus de 30 heures de jeu ici, avec de nombreuses quêtes secondaires et des mini-jeux pour prolonger votre aventure en cours de route.