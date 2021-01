Le nouveau Roblox Piggy: le jeu en monde ouvert Intercity sort cette semaine

Le nouveau Piggy: Intercity le jeu devrait sortir le Roblox cette semaine. Le jeu d’horreur en monde ouvert devrait sortir ce vendredi 15 janvier ou samedi 16 janvier.

MiniToon (@MiniToon sur Roblox)-l’original Porcin créateur: a confirmé le Piggy: Intercity date de sortie via Twitter. Il était censé être lancé plus tôt, mais MiniToon prétend avoir perdu son développement en raison de divers Roblox pannes de clients.

Ahoy, tout le monde! La sortie de Piggy: Intercity aura lieu le 15 ou le 16 (temps de travail perdu en raison d’une pénurie de serveurs Roblox), donc vendredi ou samedi! ÉNORME merci également à @ .BSlickComposer de m’avoir encore aidé en composant des morceaux pour le jeu! – MiniaTún (@DaRealMiniToon) 10 janvier 2021

Piggy: Intercity est le suivi prévu de Porcin, une des plus populaires Roblox jeux sur la plateforme. Contrairement à l’original, Intercity est un jeu de survie en monde ouvert, où les joueurs doivent lutter contre les infectés. En d’autres termes, la scène et les enjeux seront encore plus élevés dans le nouveau jeu.

Dans Intercity, les joueurs chercheront de la nourriture, des armes et des objets de survie. Vrais envers Porcin forme, les infectés seront à la chasse, même si le nombre d’infectés errant dans le monde ouvert reste à voir.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Piggy: Intercity, la personnalisation des personnages sera une fonctionnalité du jeu. Des personnages emblématiques tels que Georgie the Piggy, Mousy et Giraffy seront disponibles (certains avec des apparences mises à jour) selon Ant Antixx.

Ahoy, tout le monde! Bonne année! Voici un aperçu de ce que sera la création du personnage pour le jeu Piggy en monde ouvert! Je prévois de sortir ce jeu en tant que premier concept avant le 15 janvier, donc début janvier pour fêter la nouvelle année! pic.twitter.com/Q5XujtCi1q – MiniToon (@DaRealMiniToon) 1 janvier 2021

L’original Porcin, créé en janvier 2020, a depuis grimpé à plus de sept milliards de visites et plus de huit millions de favoris, avec un nombre quotidien de joueurs d’environ 60000. Que ce soit ou non Piggy: Intercity atteint les mêmes sommets reste à déterminer, mais nous ne manquerons pas de couvrir les nouvelles annonces lors du lancement du jeu ce week-end.

Si vous recherchez plus de jeux gratuits, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.