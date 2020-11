Le nouveau Renault Kangoo a été dévoilé et apporté… un Renault Express

Anticipé il y a environ deux ans par le prototype Kangoo ZE Concept, le nouveau Renault Kangoo a maintenant été révélé et a apporté une grande surprise: le retour de Renault Express! Et non, ce n’est pas une version du nouveau Kangoo – c’est un modèle séparé.

Mais commençons par le nouveau Kangoo. Il n’est pas difficile de voir qu’il dérive directement du prototype qui l’a anticipé, étant disponible en version commerciale et passager (tous deux destinés à être vendus en Europe).

Dans la variante «travail», le Kangoo Van, le van français sera disponible en deux longueurs, avec transmission manuelle ou automatique et versions diesel, essence et électrique.

Espace pour «donner et vendre»

Avec une capacité de charge utile comprise entre 3,3 m³ et 3,9 m³ dans la version normale et entre 4,2 m³ et 4,9 m³ dans la version longue, le nouveau Kangoo dispose également de deux systèmes pour faciliter la journée. avec qui elle travaille.

Le premier, «Easy Side Access», permet un accès plus facile à l’espace de chargement en supprimant le montant central. Le résultat est l’accès latéral le plus large du marché, à 1416 mm. Le second, le «Easy Inside Rack», consiste en une tablette amovible qui permet de transporter des objets, longs ou encombrants, même au-dessus du siège passager, libérant ainsi de l’espace dans la caisse.

La technologie au travail et pas seulement

En plus d’un tout nouveau design et de sièges redessinés, à l’intérieur de Kangoo, nous rencontrons le système multimédia EASY LINK.

Dans le domaine de la sécurité et des aides à la conduite, le nouveau Renault Kangoo apporte des équipements tels qu’un rétroviseur intérieur numérique, un contrôle de stabilité de remorque ou un système de freinage d’urgence actif.

Renault Express

Si le nouveau Kangoo était déjà attendu, le nouveau Renault Express a surpris, car personne ne s’attendait à ce que la marque française renforce son offre à ce niveau avec un autre modèle. Produit à Tanger, au Maroc, les traits de familiarité avec la Dacia Dokker qui y est également produite sont évidents. Le nouveau Kangoo, quant à lui, sera produit en France.

Disponible en version commerciale et passager, seul le premier, l’Express Van, sera commercialisé ici. En parlant de cela, il dispose de la plus grande capacité de rangement intérieur du segment (48 litres) et offre entre 3,3 m³ et 3,7 m³ de capacité de charge.

À l’exception de la partie avant, distinguer le nouveau Renault Express de Kangoo n’est pas difficile.

Décrit par Renault comme la solution pour ceux qui recherchent «le meilleur rapport prestations / prix, dans une proposition qui répond à leurs besoins fondamentaux», Express Van est une sorte de «petite sœur» de Kangoo.

Néanmoins, ne renoncez pas à des équipements comme le système multimédia Renault EASY LINK ou des assistants à la conduite tels que le système d’assistance à la vue arrière, l’alerte d’angle mort, les capteurs de stationnement et le rétroviseur à angle accru.

Quand arriveront-ils et combien coûteront-ils?

Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a encore été publiée sur la nouvelle paire de véhicules utilitaires de Renault. En termes de mécanique, c’est ce que nous évoquions au début, nous savons seulement que le nouveau Renault Kangoo aura de l’essence, du diesel et une variante électrique. Quant à Renault Express, aucune donnée complémentaire n’a été fournie.

Quant à la date d’arrivée sur le marché, Renault Kangoo et Renault Express devraient commencer à être commercialisés au printemps 2021, aucune information sur les prix n’étant fournie.