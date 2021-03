Le nouveau redémarrage du film Superman pourrait présenter Black Superman

Warner Bros.et DC Films ont laissé entendre leur Superman le redémarrage du film pourrait voir la première introduction de Black Superman.

Black Superman, également connu sous son nom civil Calvin Ellis, était en fait basé sur un ancien président américain populaire.

« Inspiré par Barack Obama, cette itération de Superman est également président des États-Unis d’Amérique et utilise ses superpuissances pour affronter directement la politique mondiale, parallèlement à sa propre itération de la Justice League qui comprend Wonder Woman, Nubia », a déclaré DC Comics.

La nouvelle approche du super-héros emblématique a été récemment annoncée et sera dirigée par JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates.

Le Hollywood Reporter a suggéré que « ce nouveau projet de Superman vise à jouer un Superman noir » et qu’il pourrait y avoir un nom très connu pour le rôle.

Michael B.Jordan a déjà exprimé son intérêt à jouer Superman dans un film et celui qui l’intéressait spécifiquement était Calvin Ellis.

Reste à savoir si Jordan décrochera le rôle convoité dans le nouveau projet, bien que le joueur de 34 ans figure en bonne place sur la liste des candidats potentiels.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le projet à venir, mais The Hollywood Reporter a déclaré: « Il est possible que ce soit une autre version de Clark Kent, mais plus intrigant est la possibilité que ce soit Calvin Ellis ou Val-Zod, des surhommes de DC. bande dessinée multivers ».

JJ Abrams produira le projet sous sa bannière Bad Robot, tandis que Hannah Minghella servira de productrice.

Ta-Nehisi Coates a déclaré dans une déclaration à Shadow & Act: «Être invité dans l'univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur.

« Je suis impatient d’ajouter de manière significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique d’Amérique. »

Le président Superman dans Infinite Frontier # 0. Crédit: DC

Abrams a fait écho à son sentiment, en disant: « Il y a un nouveau, puissant et émouvant Superman histoire encore à raconter.

«Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran, et nous sommes plus que reconnaissants à l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité.»

Toby Emmerich, président, Warner Bros. Pictures Group a déclaré à propos du redémarrage et de l’implication de Coates: « Ta-Nehisi Coates Entre le monde et moi a ouvert une fenêtre et a changé la façon dont beaucoup d’entre nous voient le monde.