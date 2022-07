Le nouveau Red Dead Redemption avec de nouveaux graphismes a déçu les joueurs avec de sombres nouvelles

Le réseau a de nouvelles informations sur le nouveau jeu Rédemption de Red Dead de Rockstar Games, qui a déçu de nombreux joueurs.

De temps en temps, des rumeurs circulaient sur le réseau selon lesquelles Rockstar travaillait sur un remaster de Red Dead Redemption 2 avec de nouveaux graphismes pour le Playstation 5 et Xbox Consoles de la série S|X.

Maintenant, il y a de nouvelles informations sur le remaster. Un initié avec le surnom de Tez2, qui a récemment divulgué de nombreuses informations fiables sur Rockstar Games, a déclaré que le jeu Red Dead Redemption 2 mis à jour avec des graphismes améliorés n’était plus dans les plans des développeurs.

Selon Tez2, Rockstar a annulé le développement du remaster, et les fans pensent que cela a été fait afin de se concentrer sur le développement de GTA 6.

Il convient de noter qu’un initié a récemment révélé que Rockstar avait également annulé les remasters de GTA 4 et les premiers jeux Red Dead Redemption.

Cela a ensuite été confirmé par Kotaku. Il est à noter que cela a été fait pour transférer des ressources au développement de Grand Theft Auto 6.

Il convient également de noter que Rockstar lui-même a récemment fait une déclaration et a déclaré qu’il mettait fin au support majeur de Red Dead Online afin de se concentrer sur GTA VI.

L’annulation du remaster de Red Dead Redemption 2 avec des graphismes mis à jour pourrait également signifier que les développeurs ont besoin de plus de ressources pour développer leur prochain grand projet. Tout cela peut indiquer que Rockstar a commencé le développement le plus actif de GTA 6.

Le jeu GTA 6, qui est actuellement en développement, n’a même pas encore de date de sortie approximative. Dans le même temps, il convient de noter que la première bande-annonce de GTA VI pourrait être diffusée dès la fin de 2022.

Red Dead Redemption 2 est un jeu d’action-aventure de style western qui se déroule dans un monde ouvert. Le protagoniste Arthur Morgan est membre du gang Van der Linde en 1899, pendant le déclin du Far West américain et le passage de l’ère des apostats et des flingueurs qualifiés.