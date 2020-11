Le nouveau raid de Destiny 2 a déjà été complété par une équipe

Si vous êtes un joueur régulier ou un adepte de Destin 2 vous saurez bien que l’un des jours les plus importants du titre multijoueur de Bungie c’est le lancement d’un nouveau raid. Le lancement de Au-delà de la lumière, dont vous pouvez lire l’analyse dans ce lien, était chargé de contenu, mais le plus important pour la communauté des joueurs était l’arrivée de Crypte de la pierre profonde, la nouvelle incursion, et pas seulement à cause de son contenu, mais parce que c’est ainsi que la course pour être le premier au monde à l’achever a commencé. Et si, Bungie a confirmé qu’ils avaient déjà une équipe qui l’a complètement terminée.

À partir de décompte officiel de Twitter de la société a publié un message garantissant que « nous sommes conscients de l’achèvement mondial de la descente « . Maintenant, l’entreprise prendra toute cette journée pour « vérifier la validité des informations«Et de cette façon de pouvoir annoncer entre demain et le lendemain le nom de l’équipe qui a pu terminer le raid. Parmi la communauté, il y a déjà de légers soupçons sur qui il a pu être, mais pour l’instant il faut attendre la confirmation officielle avant de pouvoir accorder le récompense en question.

Il faut ajouter que puisque ce raid a déjà été terminé une fois, les autres joueurs ont pu vérifier que de nouvelles missions ont été activées, en particulier ceux dédiés à l’obtention de deux nouveaux exotiques, d’une part Frappe des nuages, le fusil de sniper et l’épée exotique La complainte. De plus, une nouvelle cinématique annonce qu’il reste encore des mystères à connaître, il faudra donc rester attentif à chaque redémarrage de Destin 2 pour voir quel nouveau contenu est introduit dans l’extension.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

