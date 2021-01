Le nouveau Qualcomm Snapdragon 480 apporte la 5G aux mobiles moins chers

Le bas de gamme de 2021 dispose déjà d’un processeur 5G – c’est tout ce que vous devez savoir sur le Qualcomm Snapdragon 480.

Les mobiles bon marché ils ont déjà la plate-forme qui apportera la connectivité 5G à un plus grand nombre de personnes dans le monde: le Californien Qualcomm a présenté un nouvel épisode de sa gamme de processeurs mobiles Snapdragon 400, qui se distingue par avoir un modem 5G intégré, jusqu’à présent fonctionnalité exclusive des plates-formes les plus avancées.

Il s’agit de Snapdragon 480 5G, une SoC orienté vers le milieu-bas de gamme qui équipe le Modem X51 5G compatible avec les réseaux 5G SA et NSA, ainsi que d’autres fonctionnalités qui aspirent à réduire l’écart existant aujourd’hui parmi les puces orientées mobile les moins chères, et celles qui donnent vie aux terminaux les plus pointus du marché.

Qualcomm Snapdragon 480 5G, toutes les informations

Qualcomm Snapdragon 480 5G spécifications CPU 8 noyaux

Kryo 460 à 2 GHz GPU Adreno 619 Processus 8 nanomètres Caméra Simple jusqu’à 64 MP

Double jusqu’à 25 MP ZSL Vidéo 1080p FullHD à 60 ips

720p à 120 ips écran HD + (900 x 1600 à 90 Hz), FHD + (1080 x 2520 à 120 Hz), FHD + Charge rapide Charge rapide Qualcomm 4+ Modem X51 5G

2,5 Gbps en aval et 660 Mbps en amont

Il Snapdragon 480 5G Cela vient quelques semaines seulement après que Qualcomm a annoncé son Snapdragon 678, une puce destinée au milieu de gamme de 2021, qui, oui, manquait de modem 5G contrairement à cette nouvelle plateforme.

Dans ce cas, nous parlons d’une puce huit cœurs Kryo 460 capable de fonctionner à une fréquence maximale de 2 GHz, et qui est accompagné d’un GPU Adreno 619. Nous avons également trouvé un coprocesseur Hexagon 686 destiné à doubler les performances du GPU et du CPU par rapport au modèle précédent, le Snapdragon 460.

D’autres caractéristiques à souligner sont l’inclusion de prise en charge de la technologie de charge rapide Quick Charge 4+ pour la première fois dans un processeur de la série Snapdragon 400

Qualcomm indique que le Snapdragon 480 intègre le FAI Spectra 345, qui permet des possibilités telles que possibilité de capturer des images avec trois caméras simultanément résolution jusqu’à 13 mégapixels. De cette manière, les fabricants auront la possibilité de équipez vos mobiles moins cher d’appareils photo beaucoup plus polyvalents avec différentes distances focales allant du ultra grand angle jusqu’au téléobjectif.

Enfin, il est précisé que le Snapdragon 480 prend en charge les affichages à taux de rafraîchissement élevé.

Même si on ne sait pas quels seront les premiers mobiles en équipant cette nouvelle plateforme, HMD Global –Nokia–, OPPO et OnePlus Ils ont montré leur intérêt, nous n’excluons donc pas de voir des terminaux de ces trois marques avec le Snapdragon 480 5G à l’intérieur dans les mois à venir.

