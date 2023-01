Le nouveau projet qui éloigne Jenna Ortega et Percy Hynes White de Merlina

Netflix

Les acteurs ont joué ensemble Merlin, mais maintenant ils ont mis de côté la série Netflix pour participer à un nouveau projet. Connaître tous les détails.

©IMDBJenna Ortega et Percy Hynes White

Au-delà de ça Jenna Ortega avait déjà fait carrière avant d’arriver à Merlinil a été la série Netflix créée par Tim Burton celui qui l’a aidée à se développer à l’échelle mondiale. En tant que protagoniste de cette histoire, l’actrice a surpris par son interprétation de merlin addams donnant une essence et une personnalité propre au caractère dérivé de la locomotives addams.

A tel point qu’actuellement Jenna Ortega fait partie des artistes du moment et dont l’un ne cesse de réussir. Finie cette jeune femme qui faisait partie de Marvel ou Jane la Vierge, maintenant sa carrière a pris un tour immense. Et c’est pourquoi après la sensation mondiale qui a causé Merlin L’interprète a ouvert de nombreuses portes dans l’industrie.

En fait, en dehors de ce que cela signifie Merlin, Jenna Ortega a déjà un nouveau projet. Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit de tous les fans, il continuera d’être le protagoniste de la fiction Netflix dans sa deuxième saisonbien qu’il se concentre également sur Hiver, printemps, été ou automne un film dans lequel il fera partie du casting principal.

Il a été Date limite qui a confirmé l’arrivée d’Ortega dans cette production mise en scène par Tiffany Paulsen. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la partie la plus importante et la plus charmante de la nouvelle est qu’elle ne sera pas seule, mais partagera l’écran avec Percy Hynes White avec qui il a également travaillé sur Merlin. L’acteur, qui a donné vie à Xavier dans la fiction Netflix, il rencontre à nouveau Jenna dans ce projet où ils seront désormais en couple.

Percy Hynes Blanc est devenu l’un des favoris de Merlin et de nombreux fans voulaient voir son personnage développer une romance avec Jenna même si cela ne s’est pas produit, mais ils ont maintenant une prochaine chance. bien dans Hiver, printemps, été ou automne oui ils seront en couple et l’intrigue le confirme. Pour le moment, son synopsis n’a pas été développé, mais il y a une idée de ce que sera le film.

On sait peu de choses, mais l’histoire sera celle de deux adolescents entrant dans l’âge adulte et tombant amoureux seulement quatre jours significatifs de l’année. Une romance qui a beaucoup à développer et qui, avec la participation d’Ortega et Hynes White, a tout pour réussir car ce sont deux grands acteurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?