Le nouveau projet de Zendaya qui la rapproche de Timothée Chalamet

in

Cinéma

L’actrice joue dans une comédie romantique qui vient de sortir sa première bande-annonce.



© IMDbL’actrice joue dans une comédie romantique

Zendaya se rapproche de l’acteur Timothée Chalamet et cette fois la connexion n’est pas à cause de Tom Holland ou à cause du film Dunemais parce que bande-annonce publiée challengersle nouveau projet de Zendaya.

L’actrice joue dans le film réalisé par Luca Guadninole même que Il dirigea appelle moi par ton nomQuoi a catapulté la carrière de Chalamet dans le monde entierbien que cette fois l’acteur français ne participe pas à ce film.

challengers avec Zendaya, Josh O’Connor et Mike Faistqui se retrouvent impliqués dans un triangle amoureux sexy qui continue d’être une comédie romantique sur le sport.

+ Bande-annonce et casting de Challengers avec Zendaya

De quoi ça parle challengers? Dans le nouveau film de Luca Guadagnino, Zendaya joue Tashi, un joueur de tennis professionnel, qui retrouve un ancien rival, Patrick, qui est aussi son ex-amant et meilleur ami.. Tashi convainc son mari de participer au tournoi de tennis Challengers, mais une fois que son mari découvre contre qui il joue, le drame et la concurrence intense s’ensuit.

Le film a dans son casting principal avec zendaya, Josh O’Connor, Mike Faisten plus de Jake Jensen, Foi Fay, AJ Lister et Scottie DiGiacomoentre autres. Lors de sa première challengers? Enregistrer Il sortira en salles le 15 septembre..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?