Le nouveau projet de Najwa Nimri et Álvaro Morte

Le braquage d’argent est devenue la série la plus attendue pour cette 2021. Alors que de nouveaux détails sur ce que sera la dernière saison commencent à filtrer, l’angoisse des fans augmente de savoir ce qui va arriver à The Professor et à son groupe et s’ils vont vraiment s’échapper indemnes de son dernier. vol.

Pour le moment, la seule chose que l’on sache sur la prochaine édition de Le braquage d’argent est que, probablement, Nairobi réapparaîtra sous la forme d’un flash-back et, en plus, il a été confirmé que Berlin y sera encore une fois, même si on ne sait toujours pas si ce sera avec des souvenirs du passé ou enfin le souhait du les adeptes sont satisfaits et il est vivant caché quelque part. En fait, on a également émis l’hypothèse que María Pedraza pourrait réapparaître dans la peau d’Alison Parker.

La photo avec laquelle Netflix a confirmé la fin du tournage.



Cependant, il faudra encore attendre que les nouveaux épisodes soient publiés sur la plateforme Netflix, ce qui, semble-t-il, ne sera pas long puisque, il y a quelques semaines, la production d’Álex Pina a confirmé la fin du tournage. C’est pourquoi tous les acteurs du casting sont déjà plongés dans de nouveaux projets.

D’une part, Úrsula Corberó a fait un saut abyssal à Hollywood avec un nouveau film et Álvaro Morte a quitté le géant du streaming pour aller à la compétition: Amazon Prime Video. Cependant, l’interprète de The Professor a également un projet à venir avec une vieille connaissance: Najwa Nimri.

L’actrice, qui a donné vie à l’inspecteur Sierra en Le braquage d’argent En plus d’avoir 20 ans d’expérience sur le petit écran, il a également un programme complet en musique. Après sept albums studio, il sortira désormais « L’amour», Une nouvelle comédie musicale qui sortira le 4 juin et qui renverse dix classiques latins qui ont marqué sa vie.

Oui, l’un des thèmes est nommé d’après Rapproche toi, où il a invité Álvaro Morte à participer avec lui Et, dans une vidéo que Nimri a téléchargée sur ses réseaux, l’acteur a déclaré: « ce jeu avec le dangereux est très cool pour moi», Décrivant la chanson. Il n’y a toujours pas de détails au-delà de ceux mentionnés sur la façon dont cet audiovisuel sera axé, mais qu’il ramènera des souvenirs de la série, c’est sûr.