Le nouveau projet de Katheryn Winnick

Comme tout commence, tout se termine et, les fans de Vikings ils ont dû assimiler, très vite, que la série la plus réussie de la dernière décennie touchait à sa fin. Avec le dernier épisode de la sixième saison, l’histoire créée par le scénariste anglais Michael Hirst s’est terminée et qui avait pour protagonistes Catherine Winnick et Travis Fimmel.







A tel point que, malgré le succès rencontré Vikings Et après les avoir catapultés à la renommée internationale, les acteurs sont déjà concentrés sur de nouveaux projets. Et, en fait, l’un de ceux qui a été confirmé pour une autre série est Catherine Winnick qui a désormais mis de côté Lagertha, l’un des personnages préférés de la fiction, pour plonger dans la fureur de Le grand ciel.

Changeant radicalement de profil et oubliant la tenue de gladiateur, Winnick incarne désormais l’ancienne policière Jenny Hoyt, un personnage créé par l’écrivain David Kelley (Big Little Lies). Ce strip, diffusé sur ABC, a été créé le 17 novembre 2020 et exige une certaine impolitesse de la part de l’actrice, ce à quoi elle est déjà habituée.







D’autre part, en plus de Katheryn, le casting est composé de Kylie Bunbury comme Cassie Dewell, Brian Geraghty comme Ronald Pergman, Dedee Pfeiffer comme Denise Brisbane, Natalie Alyn comme Danielle Sullivan, Jade PettyJohn comme Grace Sullivan, Jessie James Keitel comme Jerry et Ryan Phillippe, comme Cody Hoyt. Un groupe d’acteurs qui travaillent déjà ensemble et qui, après deux saisons aussi réussies, ne cessent de se renforcer.

Katheryn Winnick sur le tournage de The Big Sky. Photo : (ABC)



Et, comme défini par le synopsis officiel, Le grand ciel « voit Casey Dewell faire équipe avec l’ex-flic Jenny Hoyt pour tenter de retrouver deux sœurs kidnappées par un chauffeur de camion dans un coin du Montana”. Cependant, comme si cette description ne suffisait pas, la production ajoute : «Mais lorsqu’elles découvrent qu’elles ne sont pas les seules filles disparues dans la région, Casey et Jenny se lancent dans une course contre la montre pour arrêter le tueur avant qu’une autre femme ne soit kidnappée.”.