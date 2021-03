Le nouveau programme spécial de vaccination de South Park vise les théoriciens du complot QAnon

L’heure Spécial Vaccination South ParQ diffusé la nuit dernière (10 mars) aux États-Unis et, comme nous en sommes venus à l’attendre du dessin animé de longue date, n’a tiré aucun coup de poing alors qu’il se moquait des croyants de QAnon.

Pendant ce temps, un certain nombre d’enfants de South Park ont ​​rejoint les Lil Qties mis en place par Bob White, qui a tenté de convaincre tout le monde que «les vaccinations ne sont qu’un autre moyen pour le gouvernement de les contrôler».

Il partagera également certaines des théories les plus extravagantes de QAnon, telles que des célébrités buvant le sang d’enfants victimes de la traite.

Parmi ceux qui se sont inscrits, il y avait Butters, qui a expliqué: «Je voulais juste croire en quelque chose qui me ferait sortir de la maison».

Alors que Cartman disait calmement aux Lil Qties: « Vous avez le droit de dire et de croire tout ce que vous voulez, OK? Mais ce que vous croyez est vraiment stupide. »

Dans l’épisode, les enfants ont regardé une « vidéo éducative » dans laquelle une foule de célébrités, dont Oprah Winfrey et Barack Obama, sont vues en train de boire le sang d’enfants.

Alors que la bande joue une voix off a annoncé: «Lorsque Jeffrey Epstein, le milliardaire, a été reconnu coupable de trafic sexuel, il était sur le point de se plaindre de toutes les élites à Hollywood et à Washington et qui ont utilisé ses services sexuels pour enfants.