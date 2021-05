Le nouveau programme Fresh Finds de Spotify aide les artistes indépendants à construire leur carrière – Spotify

Pour les artistes indépendants, il suffit parfois d’avoir une chanson au bon endroit au bon moment pour qu’une légion de nouveaux fans découvre votre musique. Spotify Trouvailles fraîches playlist sert de ce type de tremplin pour les artistes émergents qui commencent leur carrière.

La liste de lecture, qui a débuté en 2016, comprend désormais 10 listes de lecture associées qui ont des objectifs spécifiques, comme Nouvelles découvertes: expérimental et Trouvailles fraîches: latin. Ces listes de lecture sont l’endroit idéal pour les amateurs et les créateurs de goût de l’industrie pour trouver la prochaine grande nouveauté de la musique. Depuis son lancement, Fresh Finds a présenté plus de 25000 artistes, comme Clairo, Omar Apollo, et 100 gecs, qui ont vu leur musique décoller après que leurs chansons aient été inscrites sur la liste. Les données de Spotify montrent même que les artistes présentés sur Fresh Finds voient leur audience mensuelle moyenne augmenter de 108% dans les 28 jours suivant leur ajout à la playlist.

Maintenant, Spotify porte son soutien à ces artistes indépendants au niveau supérieur avec le Programme Fresh Finds. S’appuyant sur le succès de la liste de lecture, ce nouveau programme vise à donner aux artistes en développement les outils et les ressources éducatives nécessaires pour réussir leur carrière à long terme.

«Les artistes indépendants sont à l’avant-garde de ce qui va suivre dans le domaine de la musique», déclare Rachel Bague, Music Marketing Manager chez Spotify. «Il est essentiel que nous continuions à créer de l’espace et des opportunités pour ce vaste groupe d’artistes, que nous les rencontrions là où ils se trouvent, que nous leur fournissions des outils pour qu’ils aient une influence sur leur carrière et que nous leur donnions une voix dans nos campagnes marketing.

Sur une période de six à huit semaines, les artistes du programme ont accès à un mentorat individuel avec les membres de Spotify et à une masterclass personnalisée pour apprendre à utiliser au mieux Spotify pour les artistes outils (comme Toile et Chapiteau). Il y aura également des opportunités de collaboration avec des auteurs-compositeurs et des producteurs mis en place en partenariat avec Noteable, l’équipe des relations avec les auteurs-compositeurs et les éditions de Spotify. À la fin du programme, chacun des quatre groupes d’artistes et de producteurs / auteurs-compositeurs sortira un morceau original de Spotify Singles. Le processus de collaboration sera documenté à travers une série de contenus sociaux afin que les fans puissent suivre la création des morceaux et voir les chansons prendre vie.

«Il était important pour nous de créer un écosystème autour des artistes avec lesquels nous travaillons pour nous assurer qu’ils disposent des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour réussir à court et à long terme», poursuit Rachel. «À la fin de ce programme, nous voulons que nos artistes Fresh Finds repartent avec une maîtrise des outils de Spotify, une connexion avec d’autres créateurs, une croissance à travers un large éventail de nouveaux fans et un engagement plus profond au sein de leur base de fans existante.»

Spotify a annoncé les quatre premiers artistes indépendants choisis pour le programme Fresh Finds. Apprenez à les connaître ci-dessous.

Wallice

Wallice, qui a commencé à écrire des chansons au collège, a un son doux et nostalgique avec un côté tapageur. Après avoir terminé un an au programme Jazz Vocal Performance de la New School à New York, la natif de Californie est retournée sur la côte ouest pour se concentrer sur sa musique. Son premier single, les années 2020 « Sac de boxe, »A été influencé par les favoris de sa jeunesse (Weezer et Lana Del Rey), ainsi que ses modèles actuels (Vampire Fin de semaine et le Tambours). Wallice sera jumelé avec l’auteur-compositeur et le producteur marinelli et producteur Ariel Rechtshaid pour la collaboration musicale du programme Fresh Finds.

Demont insolite

Insolite Demont est un natif du Wisconsin dont la musique est sans effort avant-gardiste. Son grand-père, qui était le batteur de la légende du R&B et de la soul Curtis Mayfield, a influencé son travail, mais l’artiste trouve également son inspiration dans d’autres sources, allant de la K-Pop à Frank Ocean. Insolite Demont a commencé à perfectionner ses compétences de rappeur, mais s’est tourné vers le chant avec un son pop plus éclectique, qui peut être entendu dans son single de 2020 « ambre. » Insolite Demont collaborera avec le producteur Kieran Watters, professionnellement connu sous le nom de «L’idiot», Pour la collaboration musicale du programme Fresh Finds.

Julia Wolf

Julia Wolf est originaire du Queens à New York. Elle est une auteure-compositrice-interprète et une artiste visuelle dont la vision confiante et à gauche de la musique pop lui a permis de devenir une base de fans déjà enragée depuis qu’elle a publié sa musique sur les réseaux sociaux en 2019. La pianiste de formation classique a eu son moment d’évasion avec le single. « Cerceaux», Défiant les conventions de genre avec ses paroles pleines de sens et ses crochets inoubliables. Julia travaillera avec l’auteur-compositeur et producteur Jackson Foote pour la collaboration musicale du programme Fresh Finds.

EKKSTACY

L’auteur-compositeur-interprète canadien EKKSTACY a trouvé refuge dans sa musique. Après une jeunesse difficile qui comprenait le divorce de ses parents et l’abus d’alcool, l’artiste s’est tourné vers l’écriture et l’enregistrement de musique pour partager ses pensées et ses sentiments. EKKSTACY, qui a été influencé par le travail de Elliott Smith, Bon Iver, et Chambre, décrit sa musique comme des éléments fusionnant de la vague indie, post-punk et synthé. Le son unique de l’artiste peut être entendu dans des morceaux comme « je marche sur cette terre tout seul. » EKKSTACY sera associé à Jonny Pierce de la collaboration musicale du programme The Drums for the Fresh Finds.

Ces artistes ne sont que les premiers à bénéficier de Fresh Finds, et ils ne seront pas les derniers. Mais comment choisir qui est le prochain?

«Pour sélectionner ces artistes, nous avons utilisé une combinaison de données et de prise de décision éditoriale, nos équipes de rédaction et de partenariats artistes et labels choisissant des artistes pour le programme qui montrent une dynamique à la fois sur et en dehors de Spotify», explique Rachel. «En fin de compte, nous n’avons pas de critères de qualification formalisés car être un artiste en développement est indéfinissable, et la croissance de carrière peut signifier différentes choses pour différents artistes. Notre instinct est basé sur ce que nous pensons être le début d’une carrière incroyable.

Parallèlement au lancement du programme, Spotify publie 13 nouvelles listes de lecture régionales Fresh Finds au Brésil, en Espagne, en Australie / NZ, au Royaume-Uni / IE, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour / Malaisie, au Vietnam, en Inde, en Italie, en Allemagne / Suisse / Autriche, en Corée du Sud, et la Turquie pour poursuivre notre mission de diffusion de la musique des artistes en développement à l’échelle mondiale.

Suivez les quatre artistes de Fresh Finds pour être le premier à écouter leurs nouveaux Singles Spotify, qui sortira le 23 juin. En attendant, découvrez de nouvelles musiques d’artistes indépendants dans notre playlist Fresh Finds ci-dessous.