Le nouveau Premier ministre déclare que la lutte pour l’emploi sera la “priorité absolue” du gouvernement

Castex confirme qu’il va rouvrir le dialogue autour de la réforme controversée du système de retraite

Le ministre de l’Intérieur reçoit un soutien parlementaire face aux accusations de viol portées contre lui

PARIS, 15 ANS ()

Le nouveau Premier ministre français, Jean Castex, a indiqué ce mercredi que la lutte pour l’emploi sera la “priorité absolue” de son gouvernement, même s’il s’est également fixé comme objectif de réconcilier les Français après les manifestations sociales auxquelles il a mis un terme. le coronavirus.

“La lutte contre le chômage et la préservation du travail seront la priorité absolue du gouvernement pour les 18 prochains mois”, a déclaré Castex dans une intervention devant l’Assemblée nationale, selon ‘Le Figaro’.

Plus précisément, il a indiqué que “la première urgence” sera celle des jeunes, “les premiers touchés par la crise”. Ainsi, il a annoncé que le gouvernement avait rencontré vendredi des agents sociaux pour discuter d’un plan d’emploi des jeunes avec la proposition de réduire le coût de la main-d’œuvre de l’embauche d’enfants de moins de 25 ans jusqu’à 4 000 euros par an.

Castex a également évoqué le problème social que COVID-19 a laissé en arrière-plan. “La crise a touché la France, sans aucun doute, une France divisée, (…) une France qui se sent parfois abandonnée”, at-il supposé.

Le chef du gouvernement a affirmé que «la France suburbaine, rurale et d’outre-mer, dite France périphérique», faisait autant partie du pays que «la France de l’économie, de la science, de l’industrie et de la culture». “Pour cette raison, notre première ambition sera de réconcilier ces France très différentes”, a-t-il promis.

Castex a prononcé ce discours un jour après que le président Emmanuel Macron a admis dans l’entretien traditionnel du 14 juillet qu’il avait échoué dans son objectif de réconcilier les Français.

Le nouveau Premier ministre est arrivé au pouvoir dans le cadre d’un remaniement gouvernemental forcé par les résultats des élections municipales, où les groupes écologistes et d’extrême droite ont avancé.

RÉFORME DES PENSIONS

En revanche, Castex a officiellement confirmé qu’il reprendrait les discussions avec le Parlement et les acteurs sociaux sur la réforme controversée du système de retraite proposée par Macron.

Ainsi, il a défendu que la crise des coronavirus encourage son gouvernement «plus que jamais» à rechercher «un système plus juste et plus équitable» qui remplace les régimes de retraite multiples par un au niveau national.

La proposition de Macron pour un système unifié au niveau national a déclenché de nombreuses protestations de la part des syndicats et, bien qu’elle ait été approuvée en mars par le Parlement, elle n’a pas été ratifiée pour l’instant, en partie à cause de la pandémie.

Castex a souligné que la réforme du système de retraite sera une question distincte des considérations financières abordées par son prédécesseur, Edouard Philippe, qui a également prôné le relèvement de l’âge de la retraite.

Macron a justifié mardi les réformes menées par son gouvernement, y compris celle des retraites, qu’il confirmera qu’il n’abandonnera pas dans le contexte de la pandémie car elle est “juste”, même s’il était ouvert à la modifier dans le cadre du dialogue social.

Le nouveau Premier ministre a également fait valoir que la laïcité est un “élément cardinal” de l’Etat français et l’a décrite comme “la pointe de flèche de la cohésion sociale”, selon l’agence de presse allemande DPA.

En ce sens, il a souligné qu’il sera “intransigeant” dans sa défense de la laïcité et a ajouté qu’il combattra “l’islamisme radical sous toutes ses formes”, en même temps qu’il a avancé qu’il présentera une loi contre le “séparatisme” dans le but de “empêcher certains groupes de se rapprocher des identités ethniques ou religieuses.”

BLOC UNIS

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est à l’honneur car – selon les propres mots de Macron – il a fait l’objet de “graves accusations” de viol. Cependant, ce mercredi, il a reçu un fort soutien avec l’article signé dans Le Monde par les 167 parlementaires du parti de Macron et ses alliés.

“Une ‘vendetta’ publique n’est pas justice”, ont déclaré les députés et sénateurs en défense de Darmanin, arguant que “dans les pays où la présomption d’innocence est violée, les victimes de violences sexuelles, les femmes en général, jamais ils sont mieux protégés. “

En outre, ils ont insisté sur le fait que l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes est << une grande cause nationale >> à laquelle le Gouvernement participe, tout en soulignant que l’on ne peut pas progresser en renonçant à << l'état de droit ".

Dans une autre chronique également publiée dans “ Le Monde ”, 91 féministes et intellectuelles de 35 pays ont condamné la nomination de Darmanin et du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui a critiqué des aspects du mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel.

“Ce remaniement du gouvernement français représente un virage anti-féministe dont l’importance dépasse les frontières françaises”, ont déclaré les signataires, notamment les lauréates du prix Nobel Shirin Ebadi et Svetlana Alexievich.

Ces nominations, ont-elles exercé, “réconforteront d’autres gouvernements qui restent sourds à la lutte pour l’égalité des sexes et contre la violence généralisée subie par les femmes”.

