Le nouveau Pokémon Snap pourrait arriver en janvier, selon une récente liste Nintendo

Une liste Nintendo déclenche des alarmes pour une annonce imminente, peut-être lors du gala des Game Awards

Pokémon Snap C’est l’une des sagas les plus aimées et les plus particulières de la franchise Pokémon. C’est pourquoi l’enthousiasme avec lequel des milliers de fans ont reçu en juin dernier le annonce d’une nouvelle livraison par Pokémon Snap pour Commutateur Nintendo. Mais maintenant, une récente liste officielle de Nintendo aurait pu révéler que le lancement de ce nouvel opus serait prévu beaucoup plus près que nous ne le pensons tous; spécifiquement, pour janvier 2021.

Comme le souligne un utilisateur dans Reddit, a été une liste des Site officiel de Nintendo celui qui nous a laissé un indice indiquant Pokémon Snap pourrait arriver sur Nintendo Switch en janvier 2021. En effet, lorsque nous accédons à la liste des jeux depuis Commutateur Nintendo, il est automatiquement trié par date (par ordre décroissant). Ici, nous pouvons voir que Pokémon Snap, bien qu’il n’ait pas de date définie dans son fichier, il est placé entre Fire Emblem: Shadow Dragon et la lame de lumière (4 décembre 2020) et Super Mario 3D World + Bowser Fury (12 février).

De cette manière, Pokémon Snap il pourrait se préparer à entrer sur le marché en janvier prochain. Comme on n’en sait encore rien, il est possible que ce soit juste une erreur lors de la commande des jeux, mais cela pourrait bien être l’annonce de la date de lancement d’un événement qui aura lieu dans les prochaines semaines, comme le gala de Les Game Awards.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, il n’y a aucune information officielle à ce sujet et depuis son annonce en juin dernier, nous n’avons pas entendu parler de ce nouveau Pokémon Snap. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂