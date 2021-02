Le nouveau Pokemon Direct arrive demain entouré de rumeurs de remake classique de Pokemon

Pokémon a 25 ans cette année et pour célébrer, les fans pensent qu’il y a quelque chose de grand prévu pour être annoncé dans Pokemon Direct de demain. Il a lieu demain (vendredi 26 février) à 7h00 PDT. C’est 15 heures, heure du Royaume-Uni.

Le direct devrait durer environ 20 minutes et comprendra probablement des informations sur le ou les prochains jeux Pokémon, quels qu’ils soient. Oui, il y a des rumeurs sur un remake assez important de Pokemon, mais aussi probablement des nouvelles sur certains des autres projets de Game Freaks.

❗ Préparez-vous, formateurs. Une présentation vidéo Pokémon Presents aura lieu demain sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, vendredi 26 février, à 7 h 00 HAP. 🔔 N’oubliez pas de vous abonner – appuyez sur cette cloche pour être le premier dans la boucle! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e – Pokémon (@Pokemon) 25 février 2021

Des rumeurs circulent dans la communauté depuis quelques semaines selon lesquelles le prochain jeu sera publié par Jeu habituel sera un remake de Diamond and Pearl. Sortis à l’origine en 2006, ces jeux étaient un aliment de base de l’enfance de nombreux enfants à l’époque et sont un véritable classique de la série.

Diamond and Pearl a eu lieu sur Sinnoh avec le starter Pokemon de Turtwig, Chimchar et Piplup. Si ce récent tweet sur la page officielle Pokemon est quelque chose à dire, il y a certainement quelque chose de prévu pour les jeux.

Allons-y, Sinnoh! Turtwig, Chimchar et Piplup se préparent pour #Jour Pokemon– ce n’est que dans 4 jours! pic.twitter.com/607ObX4uML – Pokémon (@Pokemon) 23 février 2021

Bien sûr, tous les jeux Pokemon et Pokemon de départ ont été mentionnés sur le fil Twitter dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire. C’est le leaker Pokémon de confiance @CentroLeaks qui a fait vibrer tout le monde à propos d’un remake potentiel de diamant et de perle.

Des rumeurs de fuite de données, de fichiers audio et d’autres informations se sont répandues ces derniers jours. Comme toujours, les fuites comme celle-ci doivent être prises avec un grain de sel. Un énorme tas de sel. Mais il y a quelque chose là-bas si vous connectez les points. Grand anniversaire? Deux jeux classiques mûrs pour un remake? Il est peut-être temps de retourner à Sinnoh.

Le Pokemon Direct ne concernera pas seulement la prochaine grande sortie de la franchise, mais aussi les projets parallèles étranges et merveilleux de Game Freak que nous avons eu un aperçu de l’année dernière.

Pokemon Sleep est toujours inédit, et toujours un peu déroutant, nous ne savons pas grand-chose non plus sur le prochain jeu Pokemon Snap sur Nintendo Switch (à part qu’il sortira très bientôt) et il reste encore plus à apprendre sur Pokemon Unite. Quoique ce soit. Quelque chose à voir avec les microtransactions…

Le 27 février marque le 25e anniversaire de la franchise Pokemon. L’univers de Pokemon ne cesse de se renforcer, le récent Sword and Shield faisant partie des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch. Et après? Branchez-vous demain pour le savoir.