Le nouveau podcast original Spotify de Sound Up Alun Kacie Willis repousse les limites de la créativité et de l’anonymat – Spotify

Votre idée pour Tu m’as entendu écrire a été développé avant votre application pour Sound Up. Comment en êtes-vous venu?

J’ai toujours été vraiment fasciné par la façon dont un ensemble de faits ou un élément de source pouvait susciter autant de types de réactions différents selon qui le lisait ou l’observait. Et donc l’idée de Tu m’as entendu écrire développé à partir de cela. Je voulais proposer une sorte de projet où il y a un morceau de matériel source, mais différents artistes devraient l’interpréter.

En ce qui concerne la pièce anonyme, parfois l’anonymat peut encourager les gens à dire des choses à d’autres qu’ils ne diraient pas s’ils étaient assis devant eux. Donc, au lieu d’exploiter l’anonymat pour faire quelque chose qui est potentiellement, vous savez, méchant, méchant et complètement improductif, j’étais également curieux de savoir ce qui pourrait arriver si nous utilisons cet anonymat pour promouvoir quelque chose de plus véridique et d’une manière que j’espérais. être positif.

Quelle a été votre expérience pendant Sound Up? Votre idée de podcast a-t-elle évolué pendant cela?

Lors des sessions Sound Up, ma concentration sur l’idée elle-même a pris du recul car je ne savais vraiment rien de l’industrie du podcast. J’étais tellement fasciné par le processus de création d’un podcast que, même si je me concentrais sur mon idée, j’étais presque plus captivé par l’éducation du programme lui-même.