Le nouveau plan avec les publicités Netflix exposées : voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Le plan bon marché financé par la publicité de Netflix pourrait ignorer les publicités sur les films originaux et le contenu pour enfants.

Il y a quelques mois, nous vous avons dit que Ted Sarandos, co-PDG de Netflixassuré que la nouvelle modalité d’abonnement avec publicités allait commencer à tester très bientôt et plus récemment, nous avons confirmé que ce plan n’allait pas vous permettre de voir tout le contenu de la plateforme de streaming.

Eh bien, maintenant nous pouvons révéler tous les détails du nouveau plan Netflix avec publicités. Continuez à lire et découvrez tout ce que vous devez savoir sur lui.

Le nouveau plan bon marché financé par la publicité de Netflix ignorera les publicités sur certains contenus

Un récent rapport de Bloomberg révèle qu’un abonnement Netflix financé par la publicité pourrait cesser de diffuser des annonces dans les films originaux et les contenus pour enfants.

Ainsi, selon cette fuite, Netflix pourrait cesser de diffuser des publicités dans leurs films originaux pendant un certain temps après leur sortie, qui n’a pas encore été révélé. Cette décision viserait empêcher les publicités d’interférer avec la jouissance de ces films et dans le cas où les studios de cinéma empêchent Netflix de diffuser de la publicité pendant leurs films, la plateforme de streaming peut contourner cette limitation diffuser des publicités avant et après le film comme le font les cinémas.

De plus, si Netflix diffuse des publicités pendant un film, cela vous obligerait à payer entre 10 et 15% de plus au studio de cinéma responsable de cela et, pour cette raison, la plateforme de streaming est déjà négociation de nouveaux accords avec Sony Group Corp, Paramount Global et Warner Bros. Discovery Inc.

Regarder Netflix sur YouTube : Google étudie un plan pour devenir un « channel store »

En outre, ce rapport révèle que dans le nouveau plan bon marché avec la publicité Netflix certains contenus pour enfants pourraient également être diffusés sans publicité, même dans le créneau publicitairequelque chose que Disney + prévoit également de faire dans son abonnement financé par la publicité.

