Le nouveau personnage de The Witcher

La deuxième saison de Le sorceleur se rapproche de sa première sur Netflix. Il y a tout juste un mois, la société de production a confirmé la fin du tournage après une année pleine d’adversité et, à travers une vidéo sur Instagram, ils ont redonné espoir aux fans lorsqu’ils ont appris qu’il y avait de moins en moins de temps pour revoir Henry Cavill dans le La peau de Geralt de Rivia, qui, en fait, est une première attendue pour cette année.

Cependant, tout comme la prochaine édition de Le sorceleur est déjà en post-production, la société de production travaille également sur Origine du sang, le prochain spin-off qui se déroulera 1200 ans avant le sorcier le plus célèbre. « Dans un monde elfique, 1200 ans avant Geralt de Rivia, les univers des monstres, des hommes et des elfes se confondent… et le premier sorcier de l’histoire apparaît», lit le synopsis de la plateforme.

Mais, ce qui est le plus excitant dans cette nouvelle version de la série, c’est qu’elle amènera un méchant connu de tous : Eredin Breacc Glas, qui sera joué par l’Australien Jacob Collins – Levin. C’est-à-dire que cet acteur sera l’un des méchants connus dans le jeu vidéo Le sorceleur 3: Wild Hunt et qui dirige le commandant de Wild Hunt et poursuit Ciri dans le jeu vidéo CD Projekt Red.

Le méchant qui ajoute à l’histoire.



Bien que la préquelle de la fiction ne soit pas la seule à inclure ce personnage, elle pourrait également faire partie de la deuxième saison de la série elle-même. De nombreux détails sur la suite de la nouvelle édition ne sont pas encore connus, seulement que de nouveaux personnages ont été ajoutés, mais il y a une chose qui est sûre : dans le cas où ce personnage est ajouté, il ne sera pas personnifié par le même acteur depuis Levin jouera une version d’exactement 1200 ans avant celle avec Henry Cavill.

De plus, il n’y a aucune nouvelle de l’avancement du tournage de Blood Origin ou du nombre d’acteurs qui ont déjà rejoint le casting. Bien sûr, Netflix a déjà inclus cette préquelle à sa liste de futures versions qui promet d’être celle qui fait vraiment comprendre la vie de Geralt de Rivia et ses débuts.