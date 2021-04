Le nouveau personnage controversé de Mortal Kombat, Cole Young, a des liens profonds avec la franchise

Le prochain redémarrage cinématographique en direct du Combat mortel La série de jeux espère se démarquer avec une interprétation sérieuse et ancrée de la mythologie de la franchise. Une façon pour le film de le faire est l’introduction d’un nouveau personnage principal, Cole Young, joué par Lewis Tan, un combattant MMA qui s’implique involontairement dans l’ancien tournoi de combat interdimensionnel. Le réalisateur du film, Simon McQuoid, a récemment expliqué à Screen Rant que Cole est censé être un substitut pour ceux du public qui ne connaissent pas la franchise.

« Les yeux du nouveau public en étaient une partie très importante. Nous savions que nous avions besoin d’un appareil et d’une idée pour amener le public à travers ce canon très riche, stratifié et détaillé qu’est Mortal Kombat. Mais nous ne voulions pas qu’il soit complètement nouveau; nous voulions qu’il ait une connexion et qu’il soit vraiment construit à partir des ingrédients clés de Mortal Kombat. C’est du combat, donc c’est un combattant MMA. «

Outre son expérience de combat, la bande-annonce de Combat mortel laisse entendre qu’il existe un lien plus profond entre Cole Young et le monde du tournoi puisque le personnage porte une tache de naissance de dragon qui est également le logo du Combat mortel Jeux. Dans la tradition de la franchise, le symbole du dragon est censé être une représentation des dieux aînés dans leurs formes les plus pures, les mêmes dieux qui ont influencé les résultats du tournoi depuis qu’il a commencé.

Le fait que Cole ait eu le symbole depuis sa naissance indique qu’il a un lien profond avec les dieux aînés, et pourrait même être l’avatar humain de l’un d’entre eux. Selon McQuoid, l’ascendance de Cole fait partie de la raison pour laquelle il a été choisi pour représenter la Terre dans Mortal Kombat, et les secrets de sa lignée seront révélés par morceaux tout au long du film.

« Cette connexion à travers le film est établie, et ses arcanes et tout sont construits à partir de pièces, d’éléments et d’ingrédients de sa lignée, etc. Il s’agit vraiment de créer quelqu’un qui se sentait nouveau mais qui appartenait d’une manière ou d’une autre. C’était une sorte de tentative d’alchimie à quoi nous étions en train de créer là-bas. Lewis a fait un travail fantastique; il a fait un excellent travail. «

Il reste à voir comment Combat mortel les fans se réchauffent à la présence de Cole en tant que nouveau protagoniste à la place de Liu Kang, et à la question de savoir si le personnage fera une apparition dans les futurs jeux de la série.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 avril. Cette nouvelle provient de ScreenRant.

