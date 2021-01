Le nouveau patch d’Assassin’s Creed Valhalla a introduit un mauvais bug qui brise le visage

Putain de merde, il semble que la dernière mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla – patch 1.011 – a introduit un bug plutôt ennuyeux. La mise à jour susmentionnée se concentre sur des correctifs pour un grand nombre de problèmes (relativement mineurs), mais d’une manière ou d’une autre, elle a également réussi à briser le système d’animation faciale du jeu. Ce n’est jamais facile, n’est-ce pas?

Le problème est apparu sur Reddit plus tôt dans la journée, et maintenant, ce même fil est rempli de gens qui disent qu’ils rencontrent le même bogue. Nous avons dû essayer cela par nous-mêmes, et nous sommes tombés sur le problème presque immédiatement. Toutes les scènes du jeu ne semblent pas être affectées par le bogue, mais celles qui le voient voient des personnages non jouables incapables de bouger la bouche tout en parlant. Ils se tiennent juste là à regarder dans l’âme d’Eivor alors que les mots remplissent l’air. Tout cela est horriblement troublant, et vous arrache évidemment à l’expérience.

Assassin’s Creed Valhalla a déjà eu sa part de problèmes techniques, et bien que beaucoup de ces problèmes aient été résolus au cours des deux derniers mois, de nouveaux bugs sont la dernière chose dont l’aventure du monde ouvert a besoin. En espérant que ce soit une solution rapide.