Le nouveau partenariat pluriannuel de Spotify avec le duc et la duchesse de Sussex Archewell Audio promet des podcasts qui inspireront – Spotify

Raconter et écouter des histoires édifiantes et divertissantes ont été une partie vitale de beaucoup de nos vies cette année. Aujourd’hui, Archewell Audio, la toute nouvelle société de production audio créée par Prince Harry, le duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex, a annoncé un partenariat pluriannuel avec Spotify pour produire des podcasts et des émissions qui racontent ces histoires et inspirent encore plus.

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, Archewell Audio tirera parti de la portée mondiale de Spotify – avec 144 millions d’abonnés Premium et 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels – pour mettre en lumière des voix et des perspectives puissantes et diverses.

« Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction », ont déclaré le duc et la duchesse de Sussex dans un communiqué conjoint. «Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment aussi important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires de l’autre, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés.»

Avant la nouvelle année, Archewell Audio et le studio Gimlet de Spotify publieront leur première offre; un spécial de vacances organisé par le duc et la duchesse qui présentera des histoires d’espoir et de compassion d’invités inspirants pour célébrer la nouvelle année. En 2021, le duc et la duchesse produiront et animeront des podcasts qui construiront une communauté grâce à des expériences et des valeurs partagées.

«Le duc et la duchesse de Sussex vivent peut-être en Californie, mais le pouvoir de leur voix réside dans leur statut de citoyens du monde», déclare le directeur des activités de contenu et de publicité de Spotify. Aube Ostroff. «Le fait qu’ils embrassent l’extraordinaire capacité des podcasts sur Spotify tout en cherchant à élever les voix sous-représentées témoigne de leur appréciation du potentiel de la narration audio. Nous sommes fiers de nous associer à The Duke and Duchess et attendons avec impatience que les auditeurs entendent directement d’eux et des autres créateurs qu’ils élèveront via notre plateforme mondiale.

La première série complète d’Archewell Audio et Spotify est attendue l’année prochaine et sera disponible en streaming gratuitement sur Spotify. Suivez la page du spectacle ici et écoutez la bande-annonce ci-dessous.