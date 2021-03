Le nouveau OnePlus 9R serait encore moins cher que le Nord

Le PDG de OnePlus a révélé certains des détails les plus importants de son nouveau « tueur phare ». C’est ce que l’on sait du OnePlus 9R.

Détails sur le nouveaux produits OnePlus pour l’événement du 23 mars, ils continuent d’arriver avec un compte-gouttes. Après avoir officiellement confirmé la OnePlus Watch, sa première smartwatch; et détaillant la technologie de charge rapide présente dans ses nouveaux téléphones, le PDG de la société a maintenant dévoilé le détails du troisième terminal de cette série, le OnePlus 9R.

Et c’est que comme on le savait depuis un certain temps, les OnePPlus 9 et 9 Pro arriveraient accompagnés d’un troisième modèle, moins cher et avec des caractéristiques ajustées. Maintenant, nous savons que ce modèle s’appelle OnePlus 9R, et qu’il sera encore moins cher que le OnePlus Nord.

Ce sera le modèle le plus abordable de la série OnePlus 9

Dans une interview offerte au portail Actualités18, Pete Lau n’a pas hésité à confirmer la existence du OnePlus 9R, et son lancement avec les nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro.

En ce sens, il déclare que Le OnePlus 9R sera un appareil destiné au marché indien, donc pour l’instant il n’est pas clair si le terminal atteindra éventuellement le reste des régions comme cela s’est produit avec les modèles de la famille Nord.

De ce nouveau terminal, il déclare que offrira une «expérience de vaisseau amiral robuste », à un prix beaucoup plus abordable. De son côté, les OnePlus 9 et 9 Pro offriront une expérience prime à un prix plus élevé.

Concernant les différences entre les modèles, Lau indique que Le OnePlus 9R aura les caractéristiques essentielles d’un vaisseau amiral, avec des coupes qui serviront à rapprocher l’expérience d’un public plus large.

L’élément le plus frappant de l’entretien est peut-être les mots qui suggèrent que le OnePlus 9R pourrait être un téléphone moins cher que le OnePlus Nord, un appareil autrefois lancé par 399 euros et est rapidement devenu l’un des Terminaux abordables les plus populaires de l’année écoulée. Pour cette raison, il n’est pas étonnant que la firme veuille profiter de ce qu’elle a appris pour tenter de répéter le succès du premier modèle de la série Nord avec son nouveau OnePlus 9R.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, OnePlus

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂