Le nouveau Nissan Qashqai sera dévoilé le 18 février

Après une quantité substantielle d’informations déjà publiées par Nissan sur le nouveau Qashqai, la troisième génération de votre Best-seller sera enfin révélé le 18 février prochain (mercredi) à 10 heures.

Une présentation que vous pourrez suivre en direct à travers cet article – nous mettrons ici tout ce dont vous avez besoin pour suivre la révélation du modèle.

Jusque-là, Nissan a publié une autre paire de teasers: une courte vidéo (mise en évidence) et une image qui révèle plus en détail le phare du nouveau modèle.

On y voit une optique à LED qui intègre les feux de jour (également en LED), reprenant les contours typiques de «boomerang» que l’on retrouve dans d’autres modèles de la marque japonaise. Vous pouvez également voir une petite partie de la grille en «V», car le détail curieux du nom du modèle est «inventé» dans le petit panneau qui sépare le haut et le bas de l’optique.

Un autre aspect à souligner est les angles aigus des sommets et les arêtes très bien définies qui marquent la partie avant du nouveau Nissan Qashqai – un thème qui devrait accompagner le reste de la conception du modèle.

Le nouveau Nissan Qashqai

Après de nombreuses années à être à la tête du marché européen, le nouveau Nissan Qashqai a la tâche difficile de retrouver le rôle de leader dont il a joui tout au long de cette période. Nissan ne promet pas de révolutions majeures – c’est, à toutes fins pratiques, la «Golf» de Nissan – mais il promet des développements majeurs.

La nouvelle génération promet d’atténuer certains points moins bons ou doit mettre à jour l’actuel Qashqai, offrant plus d’espace, à la fois pour les passagers et les bagages; en plus d’être renforcé avec les derniers contenus technologiques, le confort et l’amélioration de la qualité globale (matériaux et assemblage) à bord.

Peut-être l’une des principales nouveautés concerne la fin des moteurs diesel dans la nouvelle génération de crossover. A sa place, les premiers moteurs hybrides appelés e-Power apparaîtront. Mais pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre du nouveau Nissan Qashqai avant la grande révélation finale, lisez ou relisez les articles suivants: