La nouveau Nintendo Switch aux couleurs Mario a l’air fantastique !

Oui, le Switch a été lancé à l’origine en rouge + bleu, mais ce nouveau schéma de couleur pour la console est encore plus rouge + bleu.

Nintendo Switch arbore un nouveau look Mario !

Annoncé plus tôt aujourd’hui et sorti le mois prochain, et dans le cadre des célébrations du 35ème anniversaire de Nintendo pour Super Mario Bros. le Switch lui-même et les deux Joy-Cons sont rouges, tandis que les accessoires ont une bordure bleue. Ajoutez à cela les boutons noirs et les fermetures éclair dorées de la sacoche (qui est incluse) et vous obtenez une console aux couleurs de Mario.

Ou alors, c’est ça ! Elle ressemble beaucoup à Mario, mais comme les Joy-Cons et le Switch sont rouges, ainsi que le dock, la plupart du temps, vous ne jouerez qu’au Switch rouge, qui n’est pas ce Mario, mais qui est quand même très beau.

