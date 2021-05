Le nouveau Necromunda: la bande-annonce des armes à feu détaille le meilleur ami d’un homme

Necromunda: Hired Gun est en marche et se dirige vers une date de sortie numérique du 1er juin 2021 sur PlayStation 5 et PS4, ce qui signifie qu’il est temps de faire le point et de voir ce que votre partenaire canin apporte à la table. Nous laisserons la bande-annonce parler, mais il semble que vous pourrez diriger le chiot agressif pour attaquer les ennemis et l’améliorer avec des implants. Ces améliorations ne semblent pas non plus coûteuses, avec des équipements attachés à la tête, au corps et aux pattes qui peuvent être gonflés.

Accompagnant ces détails clés, il y a plus de tranches de combat rapide et effréné qui nous rappelle DOOM Eternal – cela ressemble à un jeu qui mérite d’être surveillé. Il y a au moins un grappin et un mur, donc c’est plutôt cool. Encore une fois, Necromunda: Hired Gun arrive sur PS5 et PS4 numériquement le 1er juin 2021. Une sortie physique suivra alors 30 jours plus tard pour les deux consoles.

Avez-vous hâte de voir le match? Frayez-vous un chemin dans les commentaires ci-dessous.