Le nouveau Motorola Moto G9 Power ne s’appellera pas ainsi dans certains pays

La société cherche à couvrir plus de segments de marché avec une nomenclature différente.

Motorola a officiellement présenté le Moto G9 Power début novembre, un terminal qui parie sur un batterie infini 6 000 mAh comme la caractéristique la plus remarquable, pas la seule. Ce petit frère du Moto G9 est sorti pour le marché européen et, apparemment, pour le reste du monde, il existe d’autres projets.

Selon les informations de la FCC, le Moto G9 Power atteindra divers endroits sous une autre nomenclature, celle de Lenovo K12 Pro. Cela est dû au fait que ce sera la société mère de Motorola, Lenovo, qui mettra le terminal en vente.

A la recherche de la conquête de différents marchés

Le Lenovo K12 Pro sera un téléphone identique au Moto G9 Power. La seule chose qui les distinguera sera, évidemment, le logo qu’ils portent sur leur dos car, ce sont supposément des téléphones et des marques différentes.

TENAA a également divulgué les spécifications et les fonctionnalités du Lenovo K12 Pro et c’est là que ça s’est passé confirmé définitivement qu’il s’agit du même smartphone, c’est juste déguisé.

Cette stratégie ne s’applique pas simplement à relancer le terminal et à grouper plus de ventes, c’est une question de prestige. Motorola a un coussin d’années de confiance à la fois en L’Europe comme l’Amérique latine, où c’est très bien vu et ses produits attirent un grand volume de ventes.

Pendant ce temps, dans des pays comme la Chine, même si nous pourrions bien l’étendre à toute l’Asie, il est Lenovo qui compte le plus grand nombre d’abonnés, Alors lancer le Moto G9 Power sous le pseudonyme Lenovo K12 Pro semble être une meilleure idée.

Motorola Moto G9 Power / Lenovo K12 Pro

Motorola Moto G9 Power spécifications Dimensions 172,14 x 76,79 x 9,66 mm, 221 grammes écran IPS Max Vision de 6,8 pouces Résolution Full HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 Go Système opératif Android 10 Espace de rangement 128 Go extensible par microSD Appareils photo Arrière 64 MP (f / 1,8), macro 2 MP (f / 2,4, 1,75 μm), capteur de profondeur 2 MP (f / 2,4, 1,75 μm) Avant 16 MP f 2,0 Batterie 6 000 mAh Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, USB Type C Prix 199,99 euros

